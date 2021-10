DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran reçoit sa 3e dose de Pfizer et envoie un «signal»

Le nombre des contaminations repart à la hausse, suscitant l'inquiétude. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h54

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mardi à l'AFP avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid, envoyant ainsi «un signal» à prendre rendez-vous pour les millions de personnes éligibles au rappel.

Olivier Véran, qui est par ailleurs médecin neurologue, a reçu une injection de sérum Pfizer mardi en fin d'après-midi dans un hôpital parisien, après une première dose d'AstraZeneca en février puis de Moderna début mai. «J'en ai profité pour faire dans le même mouvement et dans l'autre bras la vaccination contre la grippe», quatre jours après avoir lancé la campagne saisonnière en France, a-t-il précisé. «Je me protège, je protège les personnes avec qui je suis en contact. Et j'envoie un signal en disant 'allez-y'», a insisté M. Véran.

12h45

La France a commandé 50.000 doses de la pilule anti-Covid 19 du laboratoire américain Merck, a annoncé Olivier Véran, ministre de la Santé, alors que les autorités sanitaires européennes examinent ce traitement qui pourrait être crucial dans la lutte contre l'épidémie.

"50.000 doses de ce médicament vont être livrées à la France à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre, c'est-à-dire dès que les traitements sortiront des chaînes de production", a déclaré M. Véran lors d'une audition au Sénat. Merck, appelé MSD en dehors de l'Amérique du Nord pour le distinguer d'un homonyme allemand, a fait état début octobre de résultats très encourageants pour cet antiviral.

09h11

Les autorités chinoises ont imposé un confinement à Lanzhou (nord-ouest), qui compte quatre millions d'habitants, en raison d'un rebond de cas de Covid-19, à une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin. Tous les quartiers d'habitation de cette ville vont être soumis à une "gestion fermée" avec un strict contrôle des déplacements, a annoncé la municipalité, alors que la Chine a recensé mardi 29 cas infections au Covid d'origine locale.

06h42

Hong Kong va encore durcir ses restrictions d'entrée, déjà parmi les plus strictes du monde, pour s'aligner avec la Chine en matière de lutte contre le Covid-19, a annoncé mardi la dirigeante du territoire, Carrie Lam.

06h00

Des experts américains doivent examiner ce mardi le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer pour les 5 à 11 ans et, sauf surprise, ouvrir la voie à la vaccination très prochaine de quelque 28 millions d'enfants aux Etats-Unis.