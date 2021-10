États-Unis : Abandonnés par leur mère, trois enfants vivaient avec le cadavre de leur frère de 9 ans

La police de Houston a retrouvé trois enfants, abandonnés par leur mère, vivant dans un appartement en présence du corps en décomposition de leur frère de 9 ans.

C’est l’aîné, âgé de 15 ans, qui a appelé les secours dimanche dans l’après-midi. Quand les forces de l’ordre sont arrivées sur place, elles ont découvert l’adolescent et deux autres enfants de 10 et 7 ans dans un état de malnutrition et présentant des signes de maltraitance. Dans une des pièces de l’appartement, ils ont retrouvé le cadavre de leur frère de 9 ans dans un état de décomposition avancé.

«Nous pensons que les parents ne vivent plus dans l’appartement depuis plusieurs mois», a expliqué le shérif Ed Gonzales aux médias locaux. Ce dernier a précisé que les enfants vivaient dans des conditions absolument déplorables. «Notre cœur saigne pour eux trois… je veux dire, ce ne sont que des enfants. (…) Il semblerait qu’ils prenaient soins les uns des autres, essayaient de se protéger. Ce qui est très triste», poursuit le shérif, avant de préciser que les trois enfants ont vécu en présence du cadavre de leur frère pendant des mois après avoir été abandonnés.

L’aîné aurait fait son possible pour s’occuper des autres. La police ignore pourquoi il a attendu tout ce temps avant de prévenir les autorités.

Les enfants ont été conduits à l’hôpital, et une enquête a été ouverte pour homicide et maltraitance. Les services de protection de l’enfance ont également été impliqués. Lundi matin, le shérif Gonzales a révélé sur Twitter que la mère avait été retrouvée dès le dimanche soir. «La mère et son petit ami ont été retrouvés, interrogés et relâchés. Les services de protection de l’enfance va aider les enfants. Nous poursuivons notre enquête. Aucune poursuite n’a été engagée pour le moment», note-t-il.