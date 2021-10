DIRECT - Coronavirus : «La situation est compliquée» dans les hôpitaux, reconnaît Olivier Véran

Le nombre des contaminations repart à la hausse, suscitant l'inquiétude. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

12h33

Le ministre de la Santé olivier Véran a évoqué une situation «compliquée» dans les hôpitaux, dans un entretien accordé à nos confères de Libération.

«Nous venons de donner un coup de sonde dans seize CHU et effectivement, si on extrapole les données, on constate une hausse de près d'un tiers des postes vacants chez les paramédicaux par rapport à l'automne 2019», détaille le ministre, ajoutant qu'«un certain nombre d'unités dans des hôpitaux sont obligées de fermer temporairement, ou de réduire la voilure, faute de soignants, faute surtout de pouvoir en recruter».

12h00

L'Organisation internationale du travail (OIT) a rendu publique ses estimations concernant la perte d'emplois du à la crise sanitaire. Le directeur général de l'OIT Guy Ryder, a évoqué une «reprise stagnante», et prévoit «l'apparition de risques majeurs de détérioration, et par de grands écarts entre économies développées et économies en développement.»

Ce rapport illustre que le temps de travail des «pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur» enregistrent une reprise en 2021, à l'instar des «pays à revenu intermédiaire inférieur et les pays à faible revenu» qui enregistrent de nouvelles pertes conséquentes.

8h40

Les autorités australiennes refusent de laisser participer les joueurs non-vaccinés contre la Covid, à l'Open d'Australie. À deux mois du début du tournoi du Grand Chelem, aucune pass-droit ne sera offert aux tennismens qui n'ont toujours pas été se faire vacciner.

«Nous ne demanderons pas d'exemption. Par conséquent, la question est fondamentalement résolue» a expliqué le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews.

6h20

La prévention épidémique sera «le défi numéro un»des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, ont reconnu mercredi les organisateurs.A cent jours du début des épreuves dans la capitale chinoise, la cité impériale deviendra la première ville du monde à accueillir à la fois des jeux d'été (en 2008) et d'hiver.

Du 4 au 20 février prochains, les athlètes du monde entier se défieront, dans un climat où les restrictions sanitaires et la vigilance de la Covid seront maximales. La Chine suit sa politique de «zéro contamination». Il y a quelques jours, Lanzhou, une ville de 4 millions d'habitants avait été mise en quarantaine pour éviter une propagation massive du virus.