Elizabeth II renonce à la COP26 pour raisons médicales

Moins d’une semaine après avoir passé une nuit à l’hôpital, la Reine Elizabeth II, encore trop affaiblie, est contrainte de renoncer au sommet mondial sur le climat qui s’ouvre dimanche à Glasgow, en Ecosse.

La décision a été prise suite à un avis médical, ont précisé les services de la souveraine âgée de 95 ans. «À la suite d’un avis lui conseillant de se reposer, la Reine effectue des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a décidé à regret de ne pas se rendre à Glasgow pour assister à la réception de la COP26 le lundi 1er novembre», peut-on notamment lire dans un communiqué. Elle enregistrera cependant une vidéo pour s’adresser aux délégués de cette conférence sur le climat.

Son déplacement à la COP26 était très attendu, la famille royale s'étant beaucoup engagée sur les questions environnementales ces dernières semaines. Elizabeth II elle-même était sortie de sa réserve en marge d’un discours, en exprimant sa colère envers les dirigeants mondiaux qui «parlent» du changement climatique, mais «n'agissent pas».

La monarque avait il y a une semaine déjà dû renoncer à une visite en Irlande du Nord. Ses médecins lui avaient alors demandé de prendre du repos.

La reine Elizabeth II avait passé la nuit de mercredi à jeudi dernier à l'hôpital privé Edward VII de Londres après y avoir subi des «examens préliminaires», avait déclaré le Palais après qu’un article du Sun avait mis au jour cette hospitalisation jusque-là secrète.

Le fait que Buckingham n'ait révélé que tardivement cette hospitalisation, sa première depuis 2013, avait suscité des interrogations et des critiques sur le manque de transparence de la part du palais.

De retour au château de Windsor, à l'ouest de Londres, la Reine a repris ses activités officielles mardi en accordant des audiences virtuelles à de nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni (comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous), mais doit donc de nouveau lever le pied.

Today The Queen received two Ambassadors in audience via video link from Windsor Castle.





There are more than 170 Ambassadors and High Commissioners based in London at any given time and each will have an Audience with The Queen shortly after taking up his or her role. pic.twitter.com/Pf9NiUFGca

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 26, 2021