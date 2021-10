Immigration : Emmanuel Macron veut un nouveau traité Afrique-Europe pour endiguer la crise

Face à la crise migratoire et ses conséquences sur les pays d’accueil, Emmanuel Macron a réaffirmé mardi qu'il fallait gérer le problème au niveau européen, en réalisant un nouveau traité entre les pays d’Afrique et l’UE.

Alors que le sujet devient de plus en plus brûlant au sein de l’opinion publique et s’est invité en force dans la campagne présidentielle, le chef de l’Etat a profité d’un «dîner des protestants» (sur le même modèle que les rencontres avec d’autres communautés religieuses), mardi, pour indiquer qu’il s’agissait de «l'un de (ses) objectifs», lorsque la France prendrait la présidence de l’Union européenne, à partir du 1er janvier 2022.

«Il faut penser avec les Etats d'origine une politique migratoire beaucoup mieux organisée, en particulier avec l'Afrique», a-t-il expliqué, en réclamant dans le même temps une meilleure protection contre les migrations illégales et leur reconduite systématique dans leur pays d'origine. Il a également souhaité une réforme de l'espace Schengen, rapporte l’AFP.

«Prévenir les nouvelles arrivées car elles sont insoutenables pour nos sociétés»

Face à «une pression migratoire beaucoup plus forte que ces dernières années, dans des sociétés en crise d’intégration, avec aussi des personnes qui viennent de pays plus difficiles à intégrer, il faut améliorer l'intégration, y compris pour ceux qui sont là depuis longtemps», a-t-il appuyé. Le but est aussi d’«essayer dans le même temps de prévenir les nouvelles arrivées car elles sont insoutenables pour nos sociétés, pour le continent européen, car une large majorité de ceux qui arrivent en demandant l’asile ne sont pas éligibles à l’asile».

«La plupart de ceux qui viennent pour demander l'asile viennent de pays avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques parfaites, auxquels nous donnons des dizaines voire des centaines de milliers de visas», a-t-il poursuivi. «Au bout d’un an, ils se sont installés, dans une situation souvent d’illégalité et ont pu construire une vie normale».

«Chaque cas individuel, vous arriverez à me convaincre en tant qu'homme qu'il faut les garder, mais en tant que président je ne peux pas vous dire que cette situation soit viable, car cela vide de son sens ce qu’est l’asile», a-t-il conclu. Selon lui, une distinction nette entre l'asile et toutes les autres migrations doit être effectuée.