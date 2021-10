Les selfies ont coûté la vie à 379 personnes depuis 2008

Selon une étude épidémiologique espagnole, à paraître prochainement dans le Journal of Travel Medecine, 379 personnes ont péri accidentellement en tentant de faire un selfie entre janvier 2008 et juillet 2021.

Ce chiffre impressionnant a été en nette expansion ces dernières années avec la démocratisation de cette technique photographique, apparue au début du 21e siècle.

En effet, 31 accidents mortels liés au selfie ont été répertoriés en 2021 par les scientifiques à l’origine de cette étude, réalisée par la Fondation iO et repérée par BFM. Un nombre surréaliste puisqu’il n’a englobé que les sept premiers mois de l’année en cours, laissant présager d’un triste record pour 2021 à ce sujet.

Une chute à l’origine de plus d’une mort sur deux

Dans le détail, 216 des 379 décès enregistrés sur la période ont été causés par des chutes. Les noyades et les accidents avec des moyens de transport, dans des véhicules ou des trains, ont complété les tristes motifs des morts liées aux tentatives de selfie.

Dans un rayon plus insolite, bien que tout aussi mortifère, 24 morts ont été provoquées par un incident avec une arme à feu, alors que 17 personnes ont succombé à l’attaque d’un animal dangereux.

Les jeunes touristes sont les plus exposés

Un cas sur trois a concerné des touristes tentant de faire la photographie la plus exceptionnelle possible comme ultime souvenir de leur voyage. Depuis 2008, ils ont été 100 à mourir en Inde, ainsi que 39 aux Etats-Unis et 33 en Russie.

L’âge moyen des victimes d’un selfie finalement trop risqué est de 24,4 ans. Pour illustrer ce profil-type, une dernière statistique a été établie : 41% des 379 personnes qui ont péri depuis 2008 étaient âgées de moins de 19 ans.

Ces données ont toutefois été largement sous-évaluées puisque les scientifiques ont exclusivement utilisé les faits relayés par la presse ou les communiqués publiés depuis 2008, excluant de fait les décès accidentels n’ayant pas été répertoriés.