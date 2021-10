Les Etats-Unis délivrent le premier passeport ni masculin, ni féminin

Les Etats-Unis ont annoncé ce mercredi 27 octobre avoir délivré le premier passeport avec le genre «X» à une personne qui ne se reconnaît pas dans le choix traditionnel entre «masculin» ou «féminin».

C'était une promesse de Joe Biden, qui affichait la volonté de mieux prendre en compte les droits des minorités sexuelles.

Le département d'Etat américain va ajouter sur les passeports «une case X pour les personnes non-binaires, intersexes» et plus largement celles qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés jusque-là.

Déjà possible en inde

Cette nouvelle option sera proposée à tous les demandeurs de passeports dès début 2022, a précisé le département d'Etat, réaffirmant l'engagement de la diplomatie américaine à «promouvoir la liberté, la dignité et l'égalité de toutes les personnes».

Au moins onze autres pays, dont le Canada, l'Allemagne et l'Argentine, l'Inde ou le Pakistan proposent déjà le choix «X» ou «autre» dans leurs passeports, selon l'organisation londonienne Employers Network for Equality and Inclusion.