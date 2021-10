Covid : après des chiffres records, la Russie se reconfine en partie

1.159 personnes décédées en 24 heures. Ce 28 octobre, la Russie a battu un nouveau record dans l'épidémie de coronavirus. Jamais le pays n'avait vu autant de décès sur une journée depuis l'apparition de la maladie. En conséquence, des mesures de confinement ont été prises.

Jusqu'au 7 novembre, la capitale ferme ses services considérés comme non essentiels. Les Moscovites de plus de 60 ans ou qui présentent des comorbidités et qui n'ont pas été vaccinés seront également confinés pendant 4 mois. De plus, à partir du 30 octobre, tout le pays entre dans une «semaine chômée», qui doit permettre d'enrayer la progression du Covid-19. Elle n'empêche cependant pas les habitants de se déplacer, et de nombreux Russes devraient en profiter pour partir en vacances.

A l'heure actuelle, la nation est la plus endeuillée d'Europe par le virus. Cette tendance s'est accélérée ces dernières semaines, notamment en raison de la méfiance envers la vaccination. Ainsi, seuls 33% environ des habitants du pays ont complété leur schéma vaccinal. Un chiffre trop faible pour espérer endiguer durablement la maladie sur le territoire. Pour autant, le Kremlin a assuré qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire.

Les autorités peinent à convaincre

Vladimir Poutine lui-même est apparu pour demander à ses concitoyens de se rendre dans les centres. «Nous n'avons que deux possibilités dans cette période : tomber malade ou se faire vacciner. Mais pourquoi attendre d'être malade et subir de lourdes conséquences ?», a-t-il questionné la semaine dernière.

Cette difficulté à motiver la population à se faire vacciner pourrait ne pas provenir d'une crainte du traitement lui-même d'après certains experts. Le Levada Center, une ONG russe indépendante, explique que la population reste très méfiante envers les autorités, et n'est pas totalement prête à faire confiance sur ce sujet. Reste à savoir si les semaines chômées et les légers confinements mis en place dans certaines localités feront changer d'avis certains sceptiques à l'avenir.