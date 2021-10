DIRECT - Coronavirus : 1.159 décès et 40.096 nouveaux cas en 24h en Russie, un record

Un nouveau sous-variant de Delta suscite l'inquiétude dans plusieurs pays. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h48

Une troisième ville de Chine a confiné jeudi ses habitants après l'apparition d'un seul cas de Covid-19, les autorités redoutant les risques de contagion à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

Près de 6 millions de Chinois font désormais l'objet de mesures de confinement, deux jours après une décision similaire décrétée dans la grande ville de Lanzhou (4 millions d'habitants), à 1.700 km à l'ouest de Pékin.

10h05

La Russie enregistre un nouveau record de décès et contaminations en 24h. D'après le bilan du gouvernement, 1.159 personnes sont mortes et 40.096 ont été infectées lors des dernières 24 heures.

09h47

Pas de blanc-seing jusqu'à l'été : le Sénat dominé par l'opposition de droite s'apprête à introduire jeudi une "clause de revoyure" dans le projet de loi incluant le pass sanitaire, qui imposerait au gouvernement de repasser devant le Parlement avant fin février.

Présenté par le gouvernement comme une "boîte à outils", le texte vise à prolonger au-delà du 15 novembre la possibilité de recourir au pass sanitaire et toute une batterie de mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19, dans le cadre d'un régime post-crise jusqu'au 31 juillet 2022.

Adopté en première lecture la semaine dernière à l'Assemblée nationale à l'issue de débats agités, le texte arrive jeudi dans l'hémicycle du Sénat pour qui, souligne son président LR Gérard Larcher, "il n'est pas question de donner un blanc-seing jusqu'au 31 juillet 2022, il faut que ça soit sous le contrôle du Parlement".

09h29

Période chômée, écoles et restaurants fermés: une série de restrictions sanitaires sont entrées en vigueur jeudi à Moscou, afin de contenir l'épidémie de Covid-19 qui s'est accélérée en Russie en raison d'une vaccination poussive. Restaurants, salons de beauté, magasins de vêtements ou de meubles, salles de sport, écoles de danse et autres services jugés "non essentiels" resteront fermés jusqu'au 7 novembre.

00h30

La fluvoxamine, un médicament antidépresseur, est en mesure de réduire les hospitalisations chez les patients atteints de Covid-19 et présentant des risques de formes graves, conclut un essai clinique publié mercredi.

"La fluvoxamine, un médicament qui existe déjà et dont le coût est réduit, diminue le risque de devoir recourir à des soins avancés chez (une) population aux risques élevés", concluent les chercheurs ayant mené cette étude publiée dans le Lancet Global Health, une publication liée à la revue de référence Lancet mais distincte de celle-ci.