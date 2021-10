Halloween : la décoration de sa maison est tellement effrayante que ses voisins appellent la police

Une décoration trop réussie. En Australie, Renée Ryan, une mère de famille a été forcée de retirer les animations de son jardin, jugées trop effrayantes.

Son installation représentait un cadavre recouvert d'un drap, ligoté et pendu à un arbre. Aidée de son fils, Renée Ryan avait rendu la scène crédible en utilisant «de la mousse, de la moquette, et des sacs poubelle pour construire une forme ressemblant à un corps», ont-ils signalé à The Mirror.

Si la décoration est réaliste, elle l'était un peu trop pour le voisinage qui a rapidement appelé la police. Selon les informations du Mirror, un habitant du quartier, qui aurait subi le suicide d'un proche, trouvait la scène déplacée.

Compréhensive, Renée Ryan a retiré sa décoration et présenté ses excuses sur son compte Facebook. «J'espère que vous trouverez le soutien dont vous et vos proches avez besoin dans cette période, afin qu'avec le temps vous puissiez continuer à vivre avec un cœur plein d'amour».