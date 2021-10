Voici les 10 meilleures villes en Europe pour courir selon une étude

Qualité de l'air, de l'eau, terrain plat, clubs... Une étude réalisée par l'équipementier Puma a listé les meilleures villes d'Europe pour courir. En tout, 75 villes ont été notées, pour arriver à un classement global.

Bruges

Parmi tous les indicateurs utilisés, la ville de Bruges, en Belgique, est arrivée trois fois dans le top 5. De quoi la propulser tout en haut des cités les plus agréables pour faire son jogging. Elle est ainsi la ville où il y a le moins d'embouteillages parmi celles recensées, la quatrième la plus plate et la troisième avec le plus de verdures et de parcs. Dans cette dernière catégorie, seuls Leipzig et Swansea font mieux. Ces deux villes sont pourtant absentes du top 10, preuve qu'il faut être complet pour arriver tout en haut.

©Peter Boccia - Unsplash

Utrecht

Comme Bruges, Utrecht tire sa force de son dénivelé relativement neutre ainsi que du peu d'embouteillage (3ème). En revanche, elle se distingue par la forte implantation de clubs et d'associations de course à pied (5ème). Pas suffisant pour attraper la première place cependant.

©Martin Woortman - Unsplash

Nantes

La première ville française de ce top 10. Nantes est en effet, selon l'étude, la mieux lotie d'Europe en matière de température. Selon la publication, les calories sont mieux dépensées lorsque le mercure est de 12,5 °C en moyenne. A noter que la France est globalement le meilleur pays à ce niveau-là, puisque Lyon et Paris complètent le podium.

©Quentin - Unsplash

Amsterdam

Si la Belgique est connue comme étant «le plat pays», c'est bien les Pays-Bas qui se démarquent en la matière. En effet, sur le podium des villes les plus plates d'Europe, l'on retrouve dans l'ordre Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. La première citée en fait sa principale force, ce qui l'a fait grimper au 4ème rang de ce classement.

©Jace & Afsoon - Unsplash

Rennes

En 5ème position, Rennes est la dernière ville française présente dans le top 10 européen. Forte de sa température idéale, comme le reste de l'hexagone, elle devance largement Paris (24ème), Toulouse (25ème), Strasbourg (30ème), Lyon, (35ème), Nice (38ème) et Marseille (53ème) au classement général.

©Maria Przybyla - Unsplash

Londres

Si le Royaume-Uni ne voit sa première ville arriver que 6ème au classement, elle en compte trois autres dans le top 10. Et c'est la capitale londonienne qui s'en sort le mieux, notamment en raison de son nombre astronomique de clubs et d'associations dédiés à la course à pied.

©Sinval Carvalho - Unsplash

Rotterdam

Comme ses voisines néerlandaises, Rotterdam se démarque dans ce classement par sa surface plane. Grâce à cette spécificité, elle se retrouve 7ème au classement général, dernière ville des Pays-Bas dans le top 10.

©Kian Lem - Unsplash

Glasgow

La ville écossaise possède une particularité dans ce classement général. En effet, elle n'est présente dans le top 5 d'aucun indicateur. Souvent placée, mais jamais la meilleure, la ville parvint à se hisser à la huitième place de ce classement.

©Ross Sneddon - Unsplash

Leeds

Comme Londres, la ville de Leeds, qui compte environ 800.000 habitants, tire sa force de ses associations centrées sur la course à pied. Elle est ainsi deuxième du classement, et arrive de justesse dans le top 10.

©Benjamin Elliott - Unsplash

Manchester

Une ville principalement connue à travers le monde pour le football. Mais cette fois, c'est pour la course à pied qu'elle se démarque. Quatrième ville européenne avec le plus de clubs et d'associations, elle termine le top 10 de cette étude.

©William McCue - Unsplash