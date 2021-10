Climat, relance économique, rencontre Macron-Biden... Les dossiers chauds du G20 de Rome

Le premier sommet du G20 en présentiel depuis le début de la pandémie se tiendra ce samedi 30 octobre, à Rome. Les dirigeants des vingt pays les plus riches du monde ont notamment à débattre de l'urgence climatique et du soutien à l'économie mondiale.

Le climat, toujours le climat

A quelques jours de la COP26 de Glasgow, les pays du G20 font figures de mauvais élèves. Leurs émissions de gaz à effet de serre vont croître de 4% cette année après avoir reculé de 6% l'an dernier, selon le consortium de centres de recherche et d'ONG Climate Transparency. Responsables de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ils sont les plus gros pollueurs de la planète.

Dans une étude parue mercredi, l'OCDE appellent les pays du G20 à accentuer la tarification du carbone, qui se réalise via des taxes ou sous la forme plus complexe de système d'échange de quota d'émissions de carbone. Au travers ces différents mécanismes, les Etats du G20 ont déjà réussi à couvrir 49% de leurs émissions de CO2 imputables à la consommation d'énergie, contre 37% en 2018.

Mario Draghi, chef du gouvernement italien et hôte de ce sommet, a plaidé pour une action «incisive, coordonnée et simultanée». Les membres du G20 auront à discuter de l'accélération de la transition écologique, du développement des énergies renouvelables ou encore d'une meilleure conciliation des flux financiers avec les objectifs de l'Accord de Paris.

la relance économique mondiale en question

Les membres du G20 vont interroger à Rome le devenir des mesures de soutien à l'économie mondiale, en particulier celles destinées aux pays pauvres. 46 pays bénéficient actuellement d'un mécanisme d'allégement de leur dette (DSSI) mais ce dernier n'a été prolongé que jusqu'à la fin de l'année. Le G20 discutera des mesures à prendre pour soutenir les pays pauvres qui resteront en récession en 2022 et qui n'auront pas les moyens de mettre en place des programmes de relance comme en Europe ou aux Etats-Unis.

Le FMI a exhorté le G20 à accélérer la mise en œuvre du «cadre commun», un système destiné à restructurer voire annuler la dette des pays qui en feraient la demande. La Banque mondiale, qui alerte sur les risques du surendettement des pays pauvres, soutient cette mesure. Mais selon l'Agence France-Presse, les créanciers privés, en particulier chinois, freineraient sa mise en œuvre.

Biden et Macron recollent les morceaux

Ce vendredi, en amont du G20, Joe Biden rencontrera en personne Emmanuel Macron, une première depuis que l'Australie a rompu un important contrat de sous-marins français pour se tourner vers des submersibles américains.

Ce «coup dans le dos» dénoncé par Paris avait donné lieu à une crise diplomatique sans précédent dans l'histoire des relations franco-américaines. La France avait rappelé son ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était allé jusqu'à comparer Joe Biden à «Donald Trump, sans les tweets».

La France accusait son partenaire ne pas l’avoir informé de son intention de développer un partenariat stratégique avec l'Australie et le Royaume-Uni (AUKUS), dont la France ne ferait pas partie et qui allait provoquer la perte du «contrat du siècle».

La situation semble depuis s'être apaisée, du moins en apparence. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont déjà entretenus deux fois par téléphone depuis que la crise a éclaté et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fait son mea culpa durant une visite à Paris début octobre. mais selon les observateurs, la France attend toujours des compensations et la promesse qu'un tel épisode ne se reproduira plus.

Poutine et Xi Jinping, des absents de poids

Le président russe est l'un des grands absents de ce sommet du G20. Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement en raison de la situation sanitaire dramatique en Russie, a expliqué son porte-parole. Le président chinois Xi Jinping, qui n'a pas quitté son pays depuis janvier 2020, ne sera pas non plus à Rome, tout comme le Premier ministre japonais et le président mexicain.

Angela Merkel avec Olaf Scholz

Pour son dernier G20, la chancelière allemande sera accompagnée de son très probable successeur Olaf Scholz (SPD). L'actuel ministre fédéral des Finances participera à des entretiens bilatéraux en marge du sommet du G20. Avec Angela Merkel, il rencontrera notamment le président américain Joe Biden et le président turc Recep Tayyip Erdogan.