DIRECT - Coronavirus : «La reprise épidémique se confirme», alerte Santé publique France

Un nouveau sous-variant de Delta suscite l'inquiétude dans plusieurs pays. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

12h01

L'Académie de médecine est opposée à l'idée envisagée par le gouvernement de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose de vaccin anti-Covid, qui "outrepasse" selon elle le rôle de ce document. Cette mesure "transgresse le rôle dévolu au passe sanitaire qui était de limiter le risque de transmission du virus et d'inciter la population à se faire vacciner", a estimé l'Académie de médecine dans un communiqué vendredi.

10h57

"La reprise épidémique se confirme" en France et commence à se ressentir à l'hôpital, a souligné ce vendredi l'agence sanitaire Santé publique France dans son point hebdomadaire sur le Covid-19.

Lors de la semaine du 18 octobre, "la reprise de la circulation virale s'est confirmée en métropole", indique l'agence sanitaire. Et outre cette augmentation des infections, "les admissions à l'hôpital et en soins critiques sont à nouveau en hausse", pointe Santé publique France.

"Au niveau national, le taux d'incidence (proportion des nouveaux cas au sein de la population, ndlr) était de nouveau en augmentation (+14%)" pour la semaine concernée, lors de laquelle il se montait à 55 nouveaux cas pour 100.000 habitants, c'est-a-dire plus que le seuil d'alerte de 50. Ce seuil de 50 cas pour 100.000 habitants est dépassé "dans 44 départements métropolitains" et est "en augmentation ou stable dans toutes les régions". Dans la semaine du 18 octobre, il "atteignait 73 pour 100.000 habitants en Pays de la Loire (+52%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1%), et 71 en Île-de-France (-0,2%)".

09h54

Un millier de centres de vaccination vont être installés près de bureaux de votes lundi en Afrique du sud, où les habitants sont appelés aux urnes pour des élections locales, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

00h21

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a engagé jeudi un bras de fer avec le gouvernement en ramenant du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l'épidémie de Covid-19 et en prévoyant une sortie territorialisée du pass sanitaire.