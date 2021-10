DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis autorisent le vaccin anti-Covid de Pfizer pour les 5-11 ans

Un nouveau sous-variant de Delta suscite l'inquiétude dans plusieurs pays. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

22h05

Les Etats-Unis ont autorisé vendredi le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les 5 à 11 ans, ouvrant la voie au lancement imminent d'une nouvelle grande étape de la campagne d'immunisation, qui concerne 28 millions d'enfants dans le pays. Cette autorisation en urgence de l'Agence américaine des médicaments (FDA) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d'essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d'enfants.

"En tant que mère et médecin, je sais que les parents, les soignants, le corps enseignant et les enfants attendaient cette autorisation avec impatience", a salué dans un communiqué Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA. "Vacciner les jeunes enfants contre le Covid-19 est une étape supplémentaire vers un retour à la normale", a-t-elle insisté.

18h23

La Russie a enregistré 44.265 décès liés au Covid-19 en septembre, a annoncé vendredi l'agence des statistiques Rosstat, un chiffre presque deux fois supérieur à celui établi par le gouvernement pendant la même période. Le bilan total de la pandémie en Russie s'établissait à près de 450.000 morts fin septembre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus.

17h52

"Les autorités nationales en France et en Pologne enquêtent" sur l'utilisation frauduleuse de clés cryptographiques pour générer les QR Code des certificats de vaccination européens, a confirmé vendredi la Commission européenne. "Nous avons bien connaissance de manipulations frauduleuses présumées du QR Code du certificat Covid européen", a indiqué un porte-parole de la Commission européenne à l'AFP vendredi. "Selon les informations disponibles, les clés cryptographiques utilisées pour signer les certificats n'ont pas été compromises", a-t-il cependant souligné.

12h36

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.979.103 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT. Plus de 245.478.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Sur la journée de jeudi, 9.063 nouveaux décès et 518.734 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.158 nouveaux morts, la Russie (1.163) et l'Inde (805, un bilan quotidien comprenant une révision à la hausse des données officielles).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 743.362 décès pour 45.826.252 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 607.068 morts et 21.781.436 cas, l'Inde avec 457.191 morts (34.246.157 cas), le Mexique avec 287.631 morts (3.798.286 cas), et la Russie avec 236.220 morts (8.432.546 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 607 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie (350), la Macédoine du Nord (341), la Bulgarie (340), le Monténégro (332) et la Hongrie (318).

12h01

L'Académie de médecine est opposée à l'idée envisagée par le gouvernement de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose de vaccin anti-Covid, qui "outrepasse" selon elle le rôle de ce document. Cette mesure "transgresse le rôle dévolu au passe sanitaire qui était de limiter le risque de transmission du virus et d'inciter la population à se faire vacciner", a estimé l'Académie de médecine dans un communiqué vendredi.

10h57

"La reprise épidémique se confirme" en France et commence à se ressentir à l'hôpital, a souligné ce vendredi l'agence sanitaire Santé publique France dans son point hebdomadaire sur le Covid-19.

Lors de la semaine du 18 octobre, "la reprise de la circulation virale s'est confirmée en métropole", indique l'agence sanitaire. Et outre cette augmentation des infections, "les admissions à l'hôpital et en soins critiques sont à nouveau en hausse", pointe Santé publique France.

"Au niveau national, le taux d'incidence (proportion des nouveaux cas au sein de la population, ndlr) était de nouveau en augmentation (+14%)" pour la semaine concernée, lors de laquelle il se montait à 55 nouveaux cas pour 100.000 habitants, c'est-a-dire plus que le seuil d'alerte de 50. Ce seuil de 50 cas pour 100.000 habitants est dépassé "dans 44 départements métropolitains" et est "en augmentation ou stable dans toutes les régions". Dans la semaine du 18 octobre, il "atteignait 73 pour 100.000 habitants en Pays de la Loire (+52%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1%), et 71 en Île-de-France (-0,2%)".

09h54

Un millier de centres de vaccination vont être installés près de bureaux de votes lundi en Afrique du sud, où les habitants sont appelés aux urnes pour des élections locales, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

00h21

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a engagé jeudi un bras de fer avec le gouvernement en ramenant du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l'épidémie de Covid-19 et en prévoyant une sortie territorialisée du pass sanitaire.