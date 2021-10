Drogue : 500 kg de cocaïne retrouvés dans un bateau déjà impliqué dans une saisie en France

La leçon n'a pas été retenue. Ce vendredi, les autorités néerlandaises ont annoncé avoir saisi plus de 520 kg de cocaïne dans le cargo «Trudy» dans le port de Rotterdam. Ce navire était connu des forces de l'ordre françaises.

En effet, le 1er octobre dernier, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics avait annoncé que 1,1 tonne de drogue avait été retrouvée dans ce cargo. 19 membres d'équipage avaient alors été mis en examen dans le cadre d'une première enquête, et une quinzaine avait été écroués.

Trudy était parti du Brésil, et se rendait à Anvers (Belgique), après avoir fait escale en Espagne. Suspecté par les autorités, il avait été détourné vers Dunkerque pour une inspection. L'affaire avait d'ailleurs pris un tournant particulièrement dangereux, puisqu'un commando avait pris en otage une partie de l'équipage dans la nuit du 10 au 11 octobre, alors que le navire était arraisonné. Une source policière a assuré que leur but était probablement de «récupérer de la drogue et de l'argent».

Une enquête a été ouverte par la Juridiction nationale contre la criminalité organisée (Junalco), située à Paris. La saisie de Rotterdam fait partie des investigations, alors que les membres du commando n'ont pas encore été retrouvés. D'après les autorités, la découverte d'1,1 tonne correspondrait à une valeur de 80 millions d'euros environ. Reste à savoir si un nouveau rebondissement viendra marquer cette histoire digne d'un scénario de film.