Elon Musk dévoile les trois cryptomonnaies dont il dispose

Le PDG de Tesla et SpaceX mondialement connu pour avoir commercialisé la voiture électrique autonome, a annoncé avoir investi uniquement dans trois cryptomonnaies : le Bitcoin, le Dogecoin et l'Éther.

Cette annonce intervient dans un contexte d'engouement irrationnel pour celle baptisée Shiba Inu, du nom d’une race de chien japonais . L’homme le plus riche du monde a avoué ne pas détenir de jetons de cette monnaie.

Pourtant, il y a un mois le milliardaire l'avait fait bondir de 777% en publiant simplement sur les réseaux sociaux une photo d'un chien Shiba nommé Floki. Les speculateurs y avaient vu un signe.

Avec un prix d’achat fixé à 60.608 dollars (51.874 euros) - chiffres du jeudi 28 octobre 2021 ndlr – le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus chère sur les marchés financiers.

Le multimilliardaire de 50 ans n’a pas souhaité communiquer le montant de son portefeuille Bitcoin mais a assuré que son entreprise Tesla en détenait une grande quantité.

L’autre cryptomonnaie qu’il a récemment mise en avant sur Twitter est le Dogecoin. Le principal concurent du Shiba – qui lui aussi est siglé d’une tête de chien (ndlr), et qui a enregistré une hausse de plus de 25% de son cours sur ces dernières 24h.

Lots of people I talked to on the production lines at Tesla or building rockets at SpaceX own Doge. They aren’t financial experts or Silicon Valley technologists. That’s why I decided to support Doge – it felt like the people’s crypto.

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021