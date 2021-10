DIRECT - Coronavirus : la ville de Pékin ferme une partie de ses cinémas

Un nouveau sous-variant de Delta suscite l'inquiétude dans plusieurs pays. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

08h02

La capitale chinoise a ordonné la fermeture d'une partie de ses cinémas samedi, au moment où le pays fait face à un rebond épidémique de Covid-19 à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. La cité impériale, qui avait organisé les Jeux d'été en 2008, va devenir en février prochain la première ville au monde à également accueillir des épreuves des JO d'hiver.

Dans ce contexte, les autorités, qui suivent une politique de tolérance zéro contre le moindre cas de Covid-19, ont ressorti les grands moyens pour éradiquer une flambée épidémique pour le moment très limitée, avec moins de 300 cas.

07h11

La nécessité de disposer d'un motif impérieux pour se rendre en Nouvelle-Calédonie sera levée à partir du 1er novembre, compte tenu de la circulation du virus du Covid-19 dans l'archipel, qui ne justifie plus de verrouiller ses frontières, a indiqué samedi le haut-commissaire de la République.

«Aujourd'hui, les taux d'incidence observés démontrent que le risque de contamination est plus élevé localement et que les restrictions de la liberté d'aller et venir n'emportent aucun risque sanitaire lourd», indique le haut-commissaire de la République, Patrice Faure, dans un courrier adressé aux dirigeants des collectivités calédoniennes.

06h28

La capitale colombienne Bogota va imposer le pass sanitaire obligatoire pour les évènements publics rassemblant une grande foule, a annoncé vendredi la maire de la ville, Claudia Lopez. A partir de mi-novembre, les concerts, les événements sportifs, les cinémas, les théâtres et autres grands rassemblements reprendront comme avant la pandémie, a-t-elle annoncé. Les habitants devront cependant présenter un certificat de vaccination certifiant d'au moins une dose pour prendre part à ces évènements.