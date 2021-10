Hibatullah Akhundzada, «leader suprême» des talibans, fait sa première apparition officielle

Depuis la prise de Kaboul l’été dernier, Hibatullah Akhundzada, «leader suprême» des talibans, s’était fait plus que discret, si bien que nombreux le pensaient mort, ou vivant dans la clandestinité entre le Pakistan et le sud de l’Afghanistan. Il a cependant fait sa première apparition publique depuis sa nomination en 2016.

«Le commandeur des croyants, le cheikh Hibatullah Akhundzada, a fait une apparition lors d'un grand rassemblement à la célèbre madrassa Hakimiya et a parlé pendant 10 minutes aux vaillants soldats et disciples», a annoncé le gouvernement taliban ce dimanche. Les photographies n’ayant pas été autorisées, pour préserver le leader taliban, le gouvernement a diffusé un enregistrement audio de la rencontre dans cette école coranique de Kandahar, au sud du pays, en guise de preuve de sa présence.

Dans cet extrait, on l’entend notamment réciter des prières, notamment pour les «martyrs» talibans. «Que Dieu récompense le peuple d'Afghanistan qui a lutté contre les infidèles et l'oppression pendant 20 ans», a déclaré le responsable religieux dans son allocution.

Leader de l'ombre

Hibatullah Akhundzada est devenu leader des talibans en 2016, succédant à Mansour, tué lors d’une frappe de drones américains au Pakistan. Alors que les talibans étaient en proie à d’importants conflits internes, Akhundzada avait été choisi pour réunifier le mouvement. Il est fils d’un théologien et originaire de Kandahar, berceau des talibans, et dirigeait tout le système judiciaire taliban avant sa nomination en tant que «leader suprême». S’il n’est pas reconnu comme un grand chef militaire, son influence est davantage celle d’un puissant chef religieux, et est par ailleurs appelé le «commandeur des croyants».

La dernière déclaration officielle en son nom remonte au mois de septembre, lors de la présentation du nouveau gouvernement d’Afghanistan, où il avait assuré que «tous les ministres travailleront dur pour faire respecter les règles islamiques et la charia dans le pays».

Il est plutôt d’usage, chez les chefs talibans, de gouverner dans l’ombre et de faire preuve d’une grande discrétion. Le fondateur du groupe taliban, mollah Omar, a vécu une vie d’ermite et se rendait rarement à Kaboul lorsque les talibans étaient au pouvoir dans les années 1990, et dont la mort en 2013 n'avait été officialisée que deux ans plus tard. Un mode de vie que Hibatullah Akhundzada semble reproduire, probablement par mesure de sécurité, son prédécesseur ayant été tué par les Américains.