Taxes sur l’acier et l’aluminium : les Etats-Unis et l’Union européenne mettent fin au conflit commercial

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont choisi samedi 30 octobre de mettre fin à la surenchère de taxes qui empoisonnait les relations entre Washington et Bruxelles. Le conflit commercial durait depuis que Donald Trump avait imposé en 2018 des barrières douanières sur les importations européennes d'acier et d'aluminium.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a annoncé cet accord «historique» qui va «maintenir certains droits de douane mais permettre à des quantités limitées d'importations européennes d'acier et d'aluminium d'entrer aux Etats-Unis en franchise de droits». Ni Bruxelles ni Washington n'a précisé le volume d'importation d'acier et d'aluminium qui sera exempt de droits de douane.

Les mesures de rétorsion européennes qui devaient entrer en vigueur au 1er décembre sur des produits comme les motos Harley-Davidson ou le bourbon du Kentucky ne seront pas appliquées.

La fin de deux ans de conflit commercial

En pleine guerre commerciale, l'administration Trump avait infligé en juin 2018 des droits de douane additionnels de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs régions du monde, dont l'Union européenne, arguant de la nécessité de protéger la «sécurité nationale».

En moins de trois semaines, les Européens avaient répliqué en taxant les motos, les jeans (dont les Levi's), ou encore le tabac, le maïs, le riz ou le jus d'orange en provenance des Etats-Unis.