Concours Lépine : Une table basse de télétravail récompensée

Pour ses 120 ans, le concours Lépine a notamment récompensé, ce dimanche, une table basse pouvant se transformer en poste informatique complet, à l'heure où le télétravail s'est installé dans la vie de nombreux salariés.

Créée par l'informaticien Omar Seck, cette table baptisée «Jobstable» dispose d'un grand écran qui peut se replier, d'un clavier tactile intégré, de quatre enceintes et de disques durs intégrés. Elle se transforme en 30 secondes.

Sa hauteur est entièrement réglable et «elle peut se connecter à tous les ordinateurs portables du marché», précise la présentation du concours Lépine.

Pensée pour télétravailler, notamment depuis un canapé, «elle est également dotée de plusieurs espaces de rangement et intègre différentes connectiques», souligne le jury.

Un table pratique

«L'idée, c'est d'arriver le matin avec son ordinateur portable tout simplement, et quand on commence la journée de télétravail, de connecter l'ordinateur avec un seul câble, d'avoir une table qui contient tout ce qu'il faut pour travailler, et en particulier une position ergonomique pour ne plus se faire mal au dos, pour les gens qui ont des petits espaces et qui n'ont pas forcément la place de mettre un bureau dans le salon», a expliqué à l'AFP l'inventeur de 37 ans.

Cette table, classée dans la catégorie «univers connecté», permet donc à son inventeur de remporter le prix du Président de la République, sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres, le plus prestigieux prix de ce concours fondé en 1901 par le préfet de police Louis Lépine.

Au total, une centaine de prix ont été attribués parmi quelque 300 inventions en compétition.