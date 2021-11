Le G20 souhaite reverser 100 milliards de dollars aux pays les plus vulnérables grâce au fonds du FMI

Les pays du G20, réunis à Rome ce week-end, ont annoncé leur intention de reverser 100 milliards de dollars aux pays les plus vulnérables, via les droits de tirage spéciaux émis par le FMI, pour les aider à affronter les difficultés découlant de la crise du coronavirus.

«Nous nous félicitons des récentes promesses de dons d'une valeur d'environ 45 milliards de dollars, comme une étape vers une ambition mondiale totale de 100 milliards de dollars de contributions volontaires pour les pays les plus dans le besoin», a déclaré le G20 dans un communiqué à l’issue du sommet.

Ainsi, 100 milliards sur les 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) vont être reversés au pays les plus en difficulté. Un DTS est un instrument monétaire international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles des pays membres, et dont la valeur repose désormais sur cinq monnaies (le dollar américain, l’euro, la livre sterling, le yen japonais et le yuan chinois).

LA FRANCE VA VERSER 20% DE SES DTS AUX PAYS PAUVRES

Les DTS sont habituellement alloués aux pays membres, proportionnellement à leur quote-part au FMI, qui est notamment calculée grâce au PIB et au taux d’ouverture de l’économie. Ainsi, les pays les plus riches ont des parts plus importantes, et touchent donc le plus gros des DTS. Pour contrer cela, les pays du G20 se sont donc engagés à reverser une partie de l’argent reçu par le FMI aux pays en difficulté.

«La France a fixé l'étalon à 20 % de réallocation de nos propres droits de tirage spéciaux, ainsi suivie par les Américains, les Britanniques, les Italiens et d'autres pays qui se sont engagés à contribuer», a déclaré Emmanuel Macron à l’issue du sommet du G20. Le Canada a également déclaré qu’il allait distribuer 20% de ses DTS aux pays en voie de développement, et le Japon a annoncé une participation de 4 milliards de dollars. L'Espagne, qui ne fait pas partie du G20, a également annoncé des objectifs similaires.

Pour une relance économique durable des pays qui ont besoin de notre soutien, les États du G20 peuvent ensemble partager 100 milliards de dollars avec le FMI. La France y est engagée. D’autres membres du G20 nous rejoignent. J'appelle nos partenaires à le faire aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2021

«Je tiens à dire ici que cette réallocation de nos droits de tirage spéciaux est additionnelle et supplémentaire à tout ce qui est fait par ailleurs en matière climatique», a précisé le Président de la République, alors que les pays riches se sont aussi engagés à verser 100 milliards d’euros aux pays les plus pauvres pour faire face à la crise climatique.