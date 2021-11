Movember : quelles sont les origines du mois de la moustache ?

Chaque année, au mois de novembre, le «Movember» invite les hommes à se laisser pousser la moustache. La raison ? Sensibiliser et soutenir les victimes de cancers masculins.

Le «Movember», provient de l'Anglais avec «mo» pour moustache et «vember» comme référence au onzième mois de l'année, «November». Pour participer, il faut respecter quelques règles. Tout d'abord, il faut commencer le mois avec un visage entièrement rasé car «les longueurs d'avance ne sont pas autorisées», comme l'explique le site officiel. De la même manière, une moustache ne «remonte pas dans l'idéal pour rejoindre vos pattes (ce qui, techniquement, serait une barbe)», et elle «ne descend pas de préférence pour se rejoindre sur votre menton (ce serait un bouc)».

Nous y sommes !





La saison de la moustache est officiellement ouverte ! Quelle soit la façon dont vous participez, nous saluons votre engagement.





Car, quoi que vous fassiez, vous sauverez un frère. Ensemble, changeons le visage de la santé masculine.https://t.co/Xy0v807kyO pic.twitter.com/TPAUavBYEH — Movember France (@MovemberFRA) November 1, 2021

Cet événement caritatif a pour but de récolter des fonds qui serviront à la recherche sur les maladies de l'homme, comme le cancer de la prostate, deuxième cancer le plus répandu chez l'homme. Mais aussi, le cancer des testicules, la santé mentale, ou encore la prévention du suicide.

Un événement né d'un défi entre amis

Le concept du «Movember», a vu le jour en 2003, en Australie, dans un bar de Melbourne. Une bande d'amis estimait que la fameuse mode de la moustache était révolue et désirait la remettre au goût du jour. Ils décidèrent alors d'ajouter un message à ce défi.

Rapidement, l'engouement autour de l'événement a grandi, jusqu'à s'étendre en 2007 dans plusieurs pays, comme le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Il a fallu attendre 2012 pour que la France lance sa première édition du «Movember».

Si le mouvement est populaire, il a bénéficié d'un grand coup de pouce de certaines stars d'Hollywood, telles que David Beckham ou Brad Pitt, qui participent chaque année à l'événement, partageant des photos sur leurs réseaux sociaux.

Comment participer ?

Pour participer au «Movember», il suffit de s'inscrire sur le site et ainsi de devenir un «MoBro». Pendant tout le mois de novembre, les participants doivent alors partager des photos de l'avancement de leur moustache sur les réseaux sociaux. Toutes les formes, tailles et couleurs sont acceptées, tant qu'il ne s'agit pas de barbe ou d'un bouc

Le but de ces photos est ainsi d'encourager leurs proches et amis à faire des dons à l'association caritative de leur choix.

Si de nombreux défis et événements caritatifs sont organisés (concerts, concours...), l'un des plus populaires reste le «Move». Le but, courir ou marcher 60 km au cours du mois de novembre. Un chiffre qui n'est pas choisi au hasard, puisqu'il se rapporte aux 60 hommes qui se suicident chaque heure dans le monde.

En 2018, 65 millions d'euros avaient été récoltés, faisant du Movember la plus grosse ONG mondiale dédiée à la santé masculine.