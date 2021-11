Affaire Alec Baldwin : la fille de Bruce Lee demande une formation au maniement des armes pour les acteurs

Pour Shannon Lee, actrice américaine mais également fille de Bruce Lee, la légende des arts martiaux, les acteurs devraient recevoir une formation au maniement des armes sur les tournages de cinéma.

«Je pense qu'un entraînement de sécurité (devrait être) obligatoire pour que les acteurs puissent vérifier les armes par eux-mêmes et savoir comment s'en servir de manière adéquate et assurer la sécurité des autres», a-t-elle déclaré à l'Agence France-Presse le lundi 1er novembre.

Shannon Lee s’est dite «frustrée» par la mort de Halyna Hutchins, directrice de la photographie sur le film «Rust», accidentellement tuée par balle par l’acteur Alec Baldwin, qui ne savait pas que son arme était chargée.

Ce dernier s’est exprimé sur la tragédie il y a quelques jours, et a affirmé qu’«il y avait une chance sur mille milliards que ça se produise». Une affirmation que Shannon Lee ne partage pas : «Je l'ai écouté, mais ce n'est pas le cas, ceci est déjà arrivé auparavant», a-t-elle répondu. Son frère, Brandon Lee, a justement été mortellement blessé par balle lors du tournage de «The Crow» en 1993.

Plusieurs accidents déjà recensés

L’actrice américaine demande, en plus de ces formations pour les acteurs, que les vraies armes à feu soient prohibées sur les tournages, et remplacées par des armes factices, avec l'ajout d'effets visuels et sonores en post-production. «Je ne pense pas que ce soit une idée populaire dans l'industrie en ce moment», a-t-elle cependant souligné.

En effet, à Hollywood, se sont la plupart du temps de vraies armes qui sont utilisées sur les plateaux de tournages, chargées avec des balles à blanc. Elles sont normalement soumises à de nombreux protocoles de sécurité, et vérifiées par les armuriers, accessoiristes et cascadeurs. Malgré toutes ces précautions, plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu.