Angela Merkel : une visite en France en guise d'adieu à Emmanuel Macron

La tournée d'adieux d'Angela Merkel se poursuit. Ce mercredi 3 novembre, la chancelière allemande se rend en France pour rencontrer Emmanuel Macron. La dernière visite officielle de la dirigeante dans le pays avant son départ du pouvoir.

En effet, les différents partis allemands continuent de négocier pour former le prochain gouvernement, mais tous ont déclaré qu'il fallait que la question soit réglée en décembre prochain.

Il ne reste donc que quelques semaines pour Angela Merkel à la tête de son pays. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron «a tenu à ce que cette rencontre ait lieu dans une ville dont les monuments historiques et la culture du vin illustrent la richesse du patrimoine français», explique l'Elysée.

C'est donc à Beaune, en Côte-d'Or, que le couple présidentiel accueillera la chancelière et son mari. Au programme, visite du château du clos de Vougeot, un récital du pianiste Alexandre Kantorow et un dîner.

Politique européenne au programme

Le chef d'Etat devrait profiter de l'occasion pour montrer toute son estime à Angela Merkel en lui donnant une récompense. La chancelière devrait donc se voir remettre les insignes de Grand'Croix de la Légion d'Honneur. Ces derniers jours, il avait déjà fait part de son ressenti quant à son homologue. «Merci, chère Angela, pour les combats menés pour notre Europe. Un tweet ne suffit pas à résumer seize années d'engagement, alors je veux citer une date qui témoignera à jamais de ton engagement et de ta détermination : le 21 juillet 2020, l’adoption du plan de relance européen», avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Merci, chère Angela, pour les combats menés pour notre Europe. Un tweet ne suffit pas à résumer seize années d'engagement, alors je veux citer une date qui témoignera à jamais de ton engagement et de ta détermination : le 21 juillet 2020, l’adoption du plan de relance européen. pic.twitter.com/ZK2FuE57fo — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 22, 2021

Le tout ne sera pas seulement consacré à des festivités et à cette récompense, puisque les deux dirigeants doivent en effet discuter des «échanges personnels sur les questions actuelles de politique internationale et européenne». Et les sujets seront nombreux, à l'heure où la France est engluée dans une crise diplomatique avec le Royaume-Uni sur les questions de permis de pêche dans la Manche. La COP26, qui vient de se terminer, et l'avenir de l'Union européenne après le départ d'Angela Merkel devraient également faire partie des sujets évoqués pendant la journée.