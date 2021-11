George Floyd : la proposition pour stopper le financement de la police de Minneapolis rejetée par référendum

La police ne sera pas remplacée par un autre système. Ce 2 novembre, alors qu'ils étaient appelés aux urnes, les citoyens de Minneapolis ont refusé une proposition par référendum pour changer le système des forces de l'ordre. L'idée de la mesure était née après la mort de George Floyd, intervenue dans cette ville américaine en mai 2020.

Les opposants regrettaient qu'aucune idée concrète et viable pour remplacer le système actuel n'ait été proposée. Ceux qui étaient en faveur du fameux «defund the police» («Retirez les fonds à la police», NDLR), majoritairement situés à gauche de l'échiquier politique américain, souhaitaient qu'un nouveau département soit créé sous la direction d'un commissaire choisi par le conseil municipal.

«Ce soir, les électeurs de Minneapolis ont montré que nous voulons une approche organisée pour transformer la police et la sécurité publique de notre ville, ce qui nécessite une consultation avec les communautés touchées par les crimes violents et la répression abusive», a déclaré Leili Fatehi, directrice d'un mouvement en désaccord avec l'idée de supprimer les fonds de la police.

Si la question n'était posée qu'à l'échelle de Minneapolis, les résultats étaient attendus dans tout le pays. Le mouvement «defund the police» a en effet reçu une attention nationale après la mort de George Floyd, et un résultat inverse aurait pu avoir un impact à un an des très attendues élections de mi-mandat. En novembre 2022, la chambre des représentants et le Sénat se renouvelleront en partie, ce qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur la fin du mandat de Joe Biden. Des figures importantes du parti démocrate, comme Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, s'étaient inquiétées des retombées pour les progressistes si la mesure était passée hier.

Une réforme de la justice à venir ?

Malgré la défaite, ceux qui souhaitaient remplacer la police par un autre système ne s'avouent pas totalement vaincus. «Quoi qu'il arrive, la ville de Minneapolis va devoir avancer et lutter avec une chose que nous ne pouvons pas oublier : que le département de la police a été capable d'agir dans l'impunité et de faire du mal. La ville va devoir prendre de sérieuses mesures pour rectifier cela», a déclaré JaNaé Bates, porte-parole du mouvement pour changer de système.

En vérité, la volonté de réformer à ce point la police américaine n'a jamais véritablement pris d'ampleur dans le pays. Plusieurs études publiées un an après la mort de George Floyd ont montré que si l'argent donné aux forces de l'ordre pour le fonctionnement avait momentanément baissé dans certaines villes, il était revenu à un niveau équivalent en quelques mois.

Reste qu'une réforme de la justice est demandée par l'opinion publique. Selon un sondage YouGov pour The Economist publié le 26 octobre dernier, 82% des interrogés se disent en faveur de changements dans ce domaine. Parmi ceux-ci, l'on retrouve 91% de démocrates et 73% de républicains. Un entre-deux devra donc être trouvé. Joe Biden avait promis de travailler sur le sujet pendant son mandat, mais le président s'est pour le moment concentré sur l'épidémie de Covid-19 et sur le vote de ses plans d'investissement sur les infrastructures et les avancées sociales.