Suède : deux morts après une chute de sept étages lors d'un concert hommage à ABBA, le groupe réagit

Un accident dramatique a eu lieu ce mardi 2 novembre dans une salle de concert à Uppsala (Suède). Un octogénaire a chuté mortellement de sept étages dans l’espace ouvert du bâtiment, blessant une personne et en tuant une autre. Le groupe ABBA a décidé de suspendre sa promotion pour vingt-quatre heures.

L’incident tragique, qui s’est produit à 19h dans la salle Uppsala Konsert & Kongress situé à 70 kilomètres au nord de Stockholm, a entraîné l’annulation du concert hommage au groupe emblématique ABBA, initialement prévu à 19h30 sous les yeux de 1.000 spectateurs.

L’homme, âgé de près de 80 ans, a entraîné la mort d’une sexagénaire dans sa chute. Une autre personne, âgée d’environ 60 ans, a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger, selon les forces de l’ordre en charge de l’enquête.

La piste criminelle a été écartée par la police locale. Elle a indiqué, dans un communiqué diffusé dans la soirée de mardi, qu’elle «n'avait actuellement aucune raison de penser qu'un crime avait été commis en relation avec la chute de l'homme».

A l’origine, la salle de concert devait accueillir un spectacle intitulé «Thank you for the music» en hommage aux œuvres des deux hommes du groupe légendaire, Björn Ulvaeus et Benny Andersson. Un évènement composé de reprises pour célébrer la sortie du nouvel album d’ABBA prévu ce vendredi, après 40 ans de séparation.

In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.





Love,



ABBA Voyage

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 3, 2021