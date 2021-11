Affaire Baldwin : Dwayne Johnson veut bannir les armes à feu de ses productions

Interrogé par Variety le 3 novembre, l'acteur Dwayne Johnson s'est exprimé sur le drame qui a frappé le tournage du film Rust, au cours duquel Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a perdu la vie après un tir accidentel d'Alec Baldwin.

Présent lors de l’avant-première de Red Notice, qui doit sortir le 12 novembre prochain sur Netflix, Dwayne Johnson s'est montré ferme, affirmant qu'il veut «faire en sorte que cela ne se reproduise plus».

.@TheRock pledges to end the use of real guns on all Seven Bucks Productions sets, following the death of Halyna Hutchins: "We're going to switch over to rubber guns. We're going to take care of it in post. We're not going to worry about the dollars." https://t.co/M232HP48fJ pic.twitter.com/owKGyg18m0

