COP26 : Greta Thunberg et la jeunesse dans la rue pour demander plus d'actions

Une grève de plus pour le climat, avec un timing des plus importants. Ce vendredi 5 novembre, des jeunes activistes se réunissent à Glasgow (Ecosse), qui accueille la COP26, pour demander plus d'actions aux dirigeants présents. Greta Thunberg, à l'origine des «Fridays for Future» sera également présente.

Il faut dire que la jeune contestataire suédoise s'est fait remarquer ces derniers jours pendant les négociations de la COP26.

Mercredi, alors qu'elle participait à une table ronde sur la compensation carbone des entreprises, elle a quitté l'événement en dénonçant une campagne de «greenwashing». Ce terme dénonce des techniques marketing pour faire croire à une politique plus écologiste.

Quelques heures plus tard, Greta Thunberg a enchainé sur les réseaux sociaux pour expliquer que la COP26 avait été la plus «excluante» de l'histoire. Pour résumer l'événement, elle a utilisé une formule qu'elle affectionne particulièrement ces dernières semaines : «une célébration de deux semaines du "agir comme si de rien n'était" et blah blah blah».

Quelques mesures signées

«Jusqu’ici, nous avons entendu beaucoup de paroles de la part des dirigeants du monde (…). Des manifestations comme celle-là mettent la pression sur les gens au pouvoir, et nous savons que ce mouvement doit grossir pour obtenir les changements dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des générations présentes et futures », a expliqué la militante ougandaise Vanessa Nakate, relayée par actu.fr.

À l'heure actuelle, les principales mesures prises par les dirigeants mondiaux ont été une réduction des émissions de méthane de 30% d'ici à 2030 ainsi que de ralentir la déforestation. Reste à savoir si les engagements seront tenus, d'autant que des pays très puissants comme la Chine n'ont pas envoyé leur président Xi Jinping sur place. Faire en sorte que la prise de conscience perdure après la COP26 sera l'un des enjeux de la jeunesse mobilisée ce 5 novembre à Glasgow, et plus largement lors des Fridays for Future à travers le monde.