États-Unis : Joe Biden salue l’avancée de ses projets de réforme

C’est une première avancée importante dans son programme, que le président américain, Joe Biden, a célébré ce samedi 6 novembre. En effet, son plan infrastructure a été adopté dans la soirée de vendredi par la Chambre des représentants.

«Je ne pense pas exagérer en affirmant que c’est une avancée colossale pour notre pays», a ainsi déclaré le chef d’Etat. Après avoir passé des mois à défendre son projet, il avance ainsi qu’il compte bien promulguer cette loi, et souhaite le faire «bientôt». Voté une première l’été dernier au Sénat, par 50 démocrates mais aussi par 19 républicains, le plan d’infrastructure qui a été définitivement adopté, est tout de même réduit à 1.200 milliards de dollars, soit 1.040 milliards d’euros.

Mais cet investissement devrait permettre de moderniser les routes, les chemins de fer, les ponts vétustes, les transports en commun ou encore les réseaux électriques, en plus d’offrir un accès internet à haut débit pour les petits ménages.

Joe Biden qui a conscience que sa cote de popularité n’est pas au beau fixe, s’est directement adressé à son peuple. «À tous ceux, qui chez eux, se sentent abandonnés et laissés-pour-compte dans une économie qui change si rapidement : cette loi est pour vous», a-t-il assuré. De plus, il promet la création de «milliers d’emplois» pour les classes ouvrières qui ne sont pas forcément diplômés. Confiant, Joe Biden avance également que les effets concrets pourront être observés sur le terrain dans les trois prochains mois.

Bien que cette adoption de loi reste une belle victoire pour le successeur de Donald Trump, une ombre reste encore présente au tableau. Une poignée d’élus modérés du camp démocrate reste pour le moment sceptique à l’idée de voter pour le plan des 1.750 milliards de dollars (1.515 milliards d’euros), qui investirait dans des mesures sociales et environnementales.

The Build Back Better Framework lowers your bills for health care, child care, prescription drugs, and preschool. Plus, families get a tax cut. That's how we’ll give people across our country some breathing room.

Nommé «Build Back Better» (BBB), traduit par «reconstruire en mieux», ce projet a pour objectif d’investir notamment dans les écoles maternelles accessibles à tous. De plus, Joe Biden ambitionne également d’offrir une profonde amélioration de la couverture maladie, ainsi que des investissements importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour autant, le locataire de la Maison Blanche ne désarme pas, et il s’est même réengagé à faire voter sa loi par le Congrès, ce samedi. «Je vais être clair : nous allons la passer à la Chambre des représentants et nous allons la passer au Sénat», promet-il. Cet investissement qu’il qualifie «d’historique», ne devrait pas augmenter l’inflation, ni le déficit public, mais en revanche les impôts n’augmenteront que pour les très riches.

I am urging all members to vote for both the rule for consideration of the Build Back Better Act and final passage of the Bipartisan Infrastructure bill tonight.





I am confident that during the week of November 15, the House will pass the Build Back Better Act.

— President Biden (@POTUS) November 6, 2021