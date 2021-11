Brésil : 21 scientifiques refusent une prestigieuse médaille, accusant Bolsonaro de «persécution»

La remise de récompenses ne s'est pas déroulée comme prévu, samedi 6 novembre, au Brésil. 21 scientifiques auxquels avait été décernée l'une des plus hautes distinctions du pays ont finalement refusé leurs médailles. Ils reprochent au président Jair Bolsonaro d'avoir évincé deux de leurs collègues de la liste des récipiendaires.

Les 25 lauréats de l'Ordre national du mérite scientifique, qui récompense les auteurs des plus importantes contributions à la science et à la technologie, avaient pourtant été désignés par le président brésilien à l'origine. Mais, deux jours plus tard, Jair Bolsonaro a retiré de la liste deux chercheurs, dont les travaux déplaisent apparemment au gouvernement.

Une «persécution des scientifiques»

Le premier, Marcus Lacerda, a réalisé l'une des premières études sur l'inefficacité de la chloroquine contre le Covid-19. Une molécule longtemps préconisée par le chef d'Etat brésilien dans la lutte contre la pandémie. L'autre scientifique évincée est Adele Benzaken. Un temps à la tête du département chargé du VIH/Sida du ministère brésilien de la Santé, elle a été renvoyée en 2019, lorsque Jair Bolsonaro est devenu président.

Dans une lettre ouverte, les 21 protestataires dénoncent «une nouvelle démonstration claire de la persécution des scientifiques». Ils accusent l'actuel gouvernement brésilien de poursuivre «une stratégie d'attaque systématique de la science et de la technologie» et expriment leur «indignation face à la destruction du système universitaire brésilien et de la science et de la technologie en général».

La communauté scientifique reproche à Jair Bolsonaro ses coupes dans le budget de la recherche et de la technologie, son rejet constant des résultats scientifiques et la propagation de fausses informations, notamment en ce qui concerne le Covid-19. Au-delà de ses appels à recourir à la chloroquine, malgré les preuves de son inefficacité, Jair Bolsonaro a également ignoré les recommandations des experts concernant l'utilisation de masques de protection ou la nécessité d'installer un confinement au plus fort de la pandémie.

Touchée par la démarche de ses collègues, Adele Benzaken a réagi à leur lettre ouverte. Qualifiant l'attitude du gouvernement de «peu élégante», elle a indiqué qu'à ses yeux le soutien des autres scientifiques constituait le «plus grand honneur de tous».