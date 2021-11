DIRECT - Coronavirus : L'administration Biden défend l'obligation vaccinale suspendue par la justice

Un nouveau sous-variant de Delta suscite l'inquiétude dans plusieurs pays. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

16H38

Le caricaturiste le plus populaire d'Iran, Kambiz Derambakhsh, célèbre pour ses dessins satiriques sur le monde moderne, est décédé de complications liées au Covid-19 à l'âge de 79 ans, ont annoncé dimanche les médias locaux.

Né à Chiraz (sud), Kambiz Derambakhsh avait présenté ses illustrations dans plusieurs journaux de renom et des expositions à travers le monde, au cours de sa longue carrière.

Il était surtout connu pour son personnage représentant un homme ordinaire sans visage, une sorte de fantoche, croqué d'un simple trait de crayon.

En 2014, il a reçu l'insigne de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, lors d'une cérémonie à l'ambassade de France à Téhéran. Ses oeuvres ont été exposées en Allemagne, en France, au Japon et en Turquie.

16H35

Le gouvernement américain de Joe Biden a défendu dimanche la légalité de son obligation vaccinale contre le Covid-19 dans les entreprises de plus de cent salariés, suspendue la veille par la justice qui veut examiner sa constitutionnalité.

«Nous sommes confiants quant à la conformité» de cette mesure «à la loi et aux réglementations», a déclaré Cedric Richmond, conseiller du président des Etats-Unis, sur la chaîne CBS.

Il a souligné que «l'option d'un test hebdomadaire» était proposée aux employés totalement réfractaires au vaccin.

«Etre président, ce n'est pas prendre des décisions faciles, c'est prendre des décisions justes et avoir le courage de les mettre en oeuvre», a-t-il ajouté, alors que les conservateurs dénoncent toute forme d'obligation vaccinale comme des mesures «dictatoriales». «Le carnage qui est en cours», avec plus de 750.000 morts dus à la pandémie aux Etats-Unis, «c'est inacceptable», et «les vaccins sont la meilleure manière de lutter contre ça», a insisté ce proche conseiller de Joe Biden.

13h56

Des plaintes ont été déposées après des incidents durant la manifestation contre le pass sanitaire samedi à Belfort : des participants ont notamment tenté de s'introduire dans les locaux du quotidien régional L'Est Républicain, a dénoncé dimanche la préfecture dans un communiqué.

Celui-ci cible également la «dégradation» de la Caisse primaire d'assurance maladie et une «intrusion dans une bibliothèque municipale». «La justice est saisie», est-il précisé.

Le préfet Jean-Marie Girier a dénoncé sur les réseaux sociaux ces débordements, ajoutant qu'un tag «collabo» avait été inscrit dans le hall du quotidien.

09h55

Vingt-et-un scientifiques auxquels a été décernée l'une des plus hautes distinctions du Brésil ont refusé de se voir remettre leurs médailles samedi après que le président Jair Bolsonaro a retiré de la liste des récipiendaires deux de leurs collègues dont les travaux déplaisent apparemment au gouvernement.

Le président d'extrême droite avait désigné 25 personnes pour se voir attribuer l'Ordre national du mérite scientifique avant de retirer deux éminents scientifiques de cette liste. l'un d'eux est Marcus Lacerda, qui a réalisé l'une des premières études sur l'inefficacité contre le Covid-19 de la chloroquine, pourtant longtemps préconisée par M. Bolsonaro pour lutter contre la pandémie.

«C'est une nouvelle démonstration claire de la persécution des scientifiques», ont écrit dans une lettre ouverte les 21 protestataires, qui ont en outre dénoncé «une stratégie d'attaque systématique de la science et la technologie» de la part de l'actuel gouvernement brésilien.

07h05

Ce lundi 8 novembre, les Etats-Unis vont lever les restrictions d'accès pour les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de 33 pays dont la France. Cette réouverture est un défi logistique pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes se sont mises en ordre de bataille pour accueillir dès lundi les voyageurs vaccinés de 33 pays, autorisés à revenir aux Etats-Unis après dix-huit mois de fermeture des frontières.

Pour les compagnies, "il n'y a pas un avant/après 8 novembre", remarque un porte-parole d'Air France. Elles ont, d'une part, mieux rempli leurs avions, qui ont pendant longtemps voyagé avec de nombreux sièges vides. Et elles ajoutent progressivement des places supplémentaires. L'entreprise française est ainsi récemment passée de trois vols par jour entre Paris et New York, sa liaison la plus fréquentée, à cinq. Sur la ligne vers Houston, elle va remplacer les Airbus 330 par des Boeing 777, qui offrent plus de sièges.