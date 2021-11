Le Royaume-Uni fait face à une importante pénurie de chips

Après la pénurie d’essence et la hausse exponentielle des prix du chauffage, le Royaume-Uni fait face à un autre revers : le pays connaît une importante pénurie de chips, l’un des encas préférés des Britanniques.

Les rayons chips des supermarchés britanniques sont vides, et pourraient le rester jusqu’à la fin du mois : depuis une mise à niveau de son système informatique, l’entreprise Walkers, la plus grosse productrice de chips au monde, rencontre un important ralentissement de sa production. «Une récente mise à niveau du système informatique a perturbé l'approvisionnement de certains de nos produits. Nos sites continuent de fabriquer des chips et des snacks, mais à une échelle réduite», a indiqué un porte-parole du groupe, a rapporté l’agence de presse Reuters.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour augmenter la production et remettre les produits préférés des gens dans les rayons. Nous sommes vraiment désolés pour les désagréments causés», a-t-elle ajouté.

Walkers va donc donner la priorité à la production de ses saveurs de chips les plus populaires, notamment celles au fromage et oignon, les chips sel et vinaigre, ainsi que des Quavers et Wotsits de sa gamme de snacks.

Les consommateurs se tournent désormais vers d’autres marques de chips, vidant ainsi les rayons, alors que l’entreprise, en plus de cette panne informatique, a essuyé des difficultés d’approvisionnement toute l’année en raison de la pandémie mais aussi du Brexit, qui a provoqué une pénurie de chauffeurs routiers, comme pour toute l’industrie agroalimentaire britannique.

Le Royaume-Uni est l'un des plus grands consommateurs de chips, avec en moyenne deux sachets de 25 grammes de chips consommés par semaine et par personne, soit environ 2,6 kilos de chips par an.

Au total, 141 000 tonnes de chips y sont vendues chaque année. Les Français en consomment quant à eux environ un kilo par an et par personne. La vente de chips a par ailleurs explosé au Royaume-Uni pendant les confinements, si bien que le gouvernement a lancé des campagnes publicitaires télévisées pour inciter la population à manger plus sainement.