COP26 : l'Australie refuse de renoncer au charbon qu'elle compte vendre pendant encore «des décennies»

COP26 ou pas, l'Australie n'a pas l'intention de renoncer au charbon. Ce lundi 8 novembre, le pays a rejeté un accord signé par une quarantaine d'autres Etats et visant à abandonner progressivement ce combustible fossile polluant afin de limiter le dérèglement climatique.

Plusieurs des plus grands consommateurs de charbon au monde ont choisi de ne pas signer cet engagement. Les Etats-Unis, la Chine et donc l'Australie.

Arguant que son pays bénéficie de la meilleure qualité de charbon au monde, le ministre australien des finances, Keith Pitt, a affirmé, sur la chaîne de télévision américaine ABC : «C'est pourquoi nous continuerons d'avoir des marchés pendant des décennies à l'avenir. Et s'ils achètent... bien, nous vendrons».

Un «marché» à remporter

Selon lui, la demande en charbon doit augmenter jusqu'en 2030. «Si nous ne remportons pas ce marché, quelqu'un d'autre le remportera, a-t-il tenté de justifier. Je préférerais de loin qu'il s'agisse d'un produit australien de haute qualité, qui fournit des emplois australiens et construit l'économie australienne, plutôt qu'un (charbon) venant d'Indonésie, de Russie ou d'ailleurs».

Le ministre australien des Finances estime que près de 300.000 emplois reposent sur le secteur du charbon dans son pays. Selon le Minerals Council of Australia, qui représente les sociétés minières comme BHP et Rio Tinto, il s'agit plutôt de 50.000 emplois directs et 120.000 emplois indirects.

Les grands groupes miniers assurent qu'ils se désengagent des combustibles fossiles les plus polluants. BHP promet ainsi de se concenter «davantage sur la production de charbon métallurgique de qualité supérieure, recherché par les sidérurgistes mondiaux, adin d'améliorer l'efficacité et de réduire les émissions».

L'Australie a été directement touchée par les conséquences du changement climatique ces dernières années. Le pays a connu de nombreux événements extrêmes : sécheresses, feux de forêts et inondations. En réaction, le gouvernement de Scott Morrison a dévoilé, le mois dernier, un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Le plan a néanmoins été vivement critiqué, pour son manque de détails mais aussi parce qu'il repose en grande partie sur des innovations technologiques encore inconnues à l'heure actuelle.