DIRECT - Coronavirus : la Haute autorité de santé déconseille le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

22h09

Plus de 250 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels lundi à 21h00 GMT.

21h30

La Haute autorité de santé en France (HAS) déconseille le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, se basant notamment sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque de myocardite et péricardite pour cette population.

Menée par la structure Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM), une vaste étude publiée lundi a porté sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août, soit 919 cas de myocardites et 917 cas de péricardites.

Au vu de ces résultats, la HAS "recommande, pour la population âgée de moins de 30 ans et dès lors qu'il est disponible, le recours au vaccin Pfizer qu'il s'agisse de primo vaccination ou du rappel".

20h48

Le festival de musique bretonne Yaouank annonce l'annulation de deux soirées, qui devaient réunir plusieurs milliers de personnes à Rennes, en raison des restrictions sanitaires, "la pratique du fest-noz" étant "incompatible avec le respect des gestes barrières".

20h32

Selon les derniers chiffres officiels, 2.197 nouveaux cas et 55 décès ont été recensés en France ces dernières 24h.

Par ailleurs le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s'établit à 6.865 (+156 en 24h), dont 1.141 dans les services de réanimation (+40 en 24h).

20h17

Après presque deux mois sans restrictions, le Danemark va réintroduire le pass sanitaire à cause de la forte remontée du nombre de cas de Covid-19, a annoncé lundi la Première ministre.

"La Commission sur les épidémies a recommandé au gouvernement de classer le coronavirus comme une +maladie menaçante pour la société+ et de réimposer le coronapas. Le gouvernement va suivre cette recommandation", a indiqué la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse.

18h07

Un traitement d'anticorps de synthèse développé par Regeneron réduisait de 80% les risques de contracter une forme symptomatique du Covid-19 et ce jusqu'à huit mois après avoir reçu l'injection, a annoncé la firme de biotechnologie américaine.

Ces résultats "sont particulièrement importants pour ceux qui ne réagissent pas aux vaccins contre le Covid-19, y compris les personnes immunodéprimées", a souligné Myron Cohen, scientifique à l'université de Caroline du Nord, en charge de mener les essais financés par l'Etat américain.

9h48

Après une semaine chômée décrétée en Russie entre le 30 octobre et le 7 novembre pour freiner la propagation du Covid-19, les habitants du pays, à l’exception de certaines régions, sont retournés au travail ce lundi 8 novembre.

Pourtant, la nation menée par Vladimir Poutine est encore fortement touchée par le coronavirus. Samedi, la Russie a enregistré une journée record pour les contaminations avec 41.335 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

Avec seulement 34% de sa population entièrement vaccinée, la Russie a recensé à ce jour 8.834.495 cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, pour un total de 248.004 décès en lien avec cette pandémie.

8h19

L'Allemagne enregistre une violente montée des contaminations. Pour témoin, le taux d'incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint lundi 201,1 sur les sept derniers jours, un niveau record depuis le début de la pandémie il y a un an et demi.

Le chiffre a été publié par l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Le dernier record s'élevait à 197,6, battu le 22 décembre 2020.