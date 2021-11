Drame d'Astroworld : le rappeur Roddy Ricch va reverser son salaire aux familles des victimes

Le rappeur Roddy Ricch, qui s'est produit vendredi 5 novembre au festival Astroworld au Texas, a réagi au mouvement de foule meurtrier qui a eu lieu lors de l'évènement.

Sur son compte Instagram, l'artiste a annoncé qu'il allait reverser son salaire aux familles des victimes. «S'il vous plaît, faites en sorte que les proches de ceux que nous avons perdus prennent contact avec Shawn Holiday», a écrit le rappeur en faisant référence à l'un de ses managers, dans une story publiée sur le réseau social.

«Je ferai don de mon salaire aux familles de cet incident. Prions pour Houston», a-t-il précisé.

Au total, près de 50.000 personnes se trouvaient dans la foule du festival Astroworld, où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés.

Ouverture d'une enquête

Vers 21h00, la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène, provoquant un début de panique et de premiers blessés. Puis les gens se sont mis à tomber et à perdre conscience, ce qui a généré un mouvement de panique supplémentaire, selon les autorités. Huit personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées lors de ce mouvement de foule.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Un recours en justice a été intenté, dimanche 7 novembre, contre les rappeurs Travis Scott et Drake. Les deux artistes sont accusés d'avoir «semé la pagaille» lors du festival et d'être responsables de la bousculade meurtrière.