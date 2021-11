Etats-Unis : une adolescente disparue sauvée grâce un signal d’alerte rendu populaire sur TikTok

Quand TikTok sauve une vie. Le 4 novembre dernier, une adolescente de 16 ans a été sauvée alors qu'elle était à l'arrière d'une voiture sur une route du Kentucky, aux Etats-Unis. Elle a réussi à alerter un automobiliste grâce à un discret geste de la main.

En montrant sa paume de main avec le pouce replié, puis en pliant ses doigts (voir tweet ci-dessous, NDLR), l'adolescente a réussi à attirer l'attention. La police du comté de Laurel a expliqué dans un communiqué le 6 novembre que l'automobiliste l'avait contactée en expliquant avoir reconnu le geste en question, qui représente une alerte pour les violences domestiques.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL





Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:





1. Hold hand up with palm facing other person.



2. Tuck thumb into palm.



3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021