Chine : une ville offre 13.500 euros pour trouver l’origine de la flambée épidémique locale

Touchée par un regain épidémique depuis fin octobre, notamment au nord, la Chine a tout mis en œuvre pour limiter la propagation du Covid-19 sur son territoire. A l’image de la ville de Heihe, qui a offert 100.000 yuans, soit 13.500 euros, à toute personne capable de fournir une information sur l’origine de cette flambée locale de coronavirus.

Après avoir détecté des dizaines de cas en quelques jours dans la ville comptant 1,5 million d’habitants, le maire de Heihe a décidé d’offrir cette prime pour inciter toute personne à collaborer en communiquant des informations capitales sur le Covid-19.

«Afin de découvrir le plus vite possible la source de la contamination et la chaîne de transmission, il est nécessaire de mener une guerre populaire de contrôle et de prévention épidémiques», a annoncé la municipalité.

La ville, située à la frontière nord avec la Russie et séparée de cette dernière par le fleuve Amour, a mis au point ce système afin d’éradiquer cette épidémie avant le début des Jeux Olympiques de Pékin en février 2022. A quelques mois de l’événement mondial, tous les moyens ont été mis en œuvre pour atteindre ce but.

43 cas à l’échelle nationale

Deux ans après l'apparition sur son sol du coronavirus, l'Empire du Milieu a néanmoins réussi à maitriser la contagion grâce à des mesures drastiques comme le dépistage systématique, la fermeture de ses frontières et la création d’un centre de quarantaine géant pour les voyageurs étrangers. En témoigne les 43 cas de Covid-19 qui ont été recensés en Chine lors des dernières vingt-quatre heures.

Un chiffre qui satisferait bon nombre de nations mais qui est encore loin d’être suffisant pour le gouvernement chinois, qui a mis le cap sur une éradication totale du virus sur ses terres. Pour cela, il a placé en quarantaine des millions d’habitants et a décidé de confiner Pékin, où les résidents ont reçu l’interdiction de quitter la capitale sauf en cas de motif impérieux.

Au total, la Chine a approuvé seulement cinq vaccins dont l’efficacité est comprise entre 50 et 82%.