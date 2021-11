Deux policiers américains condamnés pour meurtre après avoir tasé un homme plus de 50 fois

Un comportement «dangereux et pas nécessaire», d'après les procureurs. Deux anciens policiers américains originaires d'Oklahoma ont été condamnés ce 5 novembre pour meurtre après la mort de Jared Lakey en juillet 2019.

Comme le rappelle le New York Times, ce dernier est mort peu de temps après une arrestation qui a dérapé, pendant laquelle les deux agents de police, Brandon Dingman (35 ans) et Joshua Taylor (27 ans), ont utilisé leur taser à plus de 50 reprises. Jared Lakey, âgé de 28 ans, n'était alors pas armé. Leur peine exacte sera connue le 2 décembre prochain, mais ils risquent chacun plus de 10 ans de prison.

Mais leurs avocats ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils comptaient faire appel de la décision du tribunal. Ceux-ci expliquent en effet que les agents ont respecté la loi, et citent un rapport d'autopsie qui montre que Jared Lakey souffrait d'une maladie cardiaque avant son arrestation. «Personne ne pouvait le regarder et dire qu'il avait un coeur aussi malade», assure Warren Gotcher, l'avocat de Brandon Dingman.

Les tasers à l'origine de 1.081 morts

Au moment de l'arrestation, les deux policiers intervenaient suite à un appel inquiet d'un témoin face au comportement «désordonné» de Jared Lakey. Lorsque celui-ci a refusé de se soumettre aux ordres des agents, ils ont dégainé leur taser et l'ont utilisé plus de 50 fois. Un chiffre qui «est largement supérieur à ce qui aurait été nécessaire ou légitime dans ces circonstances», d'après un rapport du tribunal relayé par le New York Times.

L'affaire a d'ailleurs engendré de profondes critiques contre ces armes non létales. Jared Lakey a reçu des décharges électriques pendant 3 minutes et 14 secondes, alors qu'il est recommandé de ne pas dépasser les 15 secondes. Plusieurs enquêtes ont démontré la dangerosité de ces armes. En 2019, Reuters estimait ainsi que 1.081 personnes au moins étaient décédées après avoir été tasées depuis le début des années 2000.