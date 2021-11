Portugal : une loi interdit aux employeurs de contacter leurs salariés en dehors du travail

En raison de nouvelles lois votées par le Parlement portugais vendredi 5 novembre, les employeurs du pays vont s’exposer à des sanctions en cas de contact, par téléphone ou par e-mail, avec leurs salariés en-dehors des journées de travail.

Cette nouvelle disposition a été introduite par le parti socialiste au pouvoir au Portugal pour répondre à l’augmentation du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Dans les faits, toutes les entreprises de plus de 10 salariés n’auront plus le droit de prendre contact avec leurs employés les week-ends et jours fériés, au risque de s’exposer à des amendes, selon le Daily Mail.

Un travail à domicile facilité

D’autres mesures ont suivi, comme le droit donné aux parents d’enfants de plus de 8 ans de travailler à domicile sans avoir à en discuter avec le patron au préalable.

Un autre dispositif fort a été voté ce vendredi, à savoir le paiement par les entreprises des dépenses des travailleurs dues au télétravail, c’est-à-dire les factures d’électricité et d’Internet. Un montant qui pourra être déduit du budget des entreprises au titre des dépenses professionnelles.

En revanche, les députés portugais ont rejeté une proposition liée au «droit à la déconnexion», visant à donner aux travailleurs le droit légal de désactiver les messages et les appareils liés à l’emploi en dehors des heures de bureau.

«La nécessité de réglementer» le télétravail

La semaine dernière, la ministre portugaise du Travail et de la Sécurité sociale, Ana Mendes Godinho, a insisté sur l'importance d'une réglementation au sujet du travail à domicile, en pleine expansion depuis deux ans.

«La pandémie a accéléré la nécessité de réglementer ce qui doit être réglementé. Le télétravail peut changer la donne si nous profitons des avantages et réduisons les inconvénients», a déclaré Ana Mendes lors de la conférence Web Summit, ayant eu lieu à Lisbonne entre le 1 er et le 4 novembre.

En France, le droit à la déconnexion a été mis en place le 1er janvier 2017 par le gouvernement français.