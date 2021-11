Réchauffement climatique : 1 milliard de personnes pourraient souffrir de chaleur extrême à l'avenir

Une étude britannique dévoilée ce mardi, en pleine Cop26 de Glasgow, avance qu’un milliard de personnes souffriraient de la chaleur si la température globale augmentait de 2 °C.

Le résultat de cette enquête a été publié par le Met Office, le service britannique de météorologie, lors du sommet sur le climat. Selon les chercheurs, le nombre de personnes affectées par la chaleur serait alors 15 fois supérieur au nombre actuel.

Le Met Office a basé ses études sur la température humide, qui combine la chaleur et l’humidité. Si cette donnée monte à 35 °C, alors le corps humain ne peut assez se refroidir en transpirant et même un sujet en bonne santé et assis à l’ombre meurt dans les six heures. Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé une température humide de 32 °C.

Le but de la Cop26 est de trouver des engagements pour limiter le réchauffement climatique à 1.5 °C. Une tâche qui s’annonce complexe à accomplir au cours de la dernière semaine de la Cop26, selon les experts

la chaleur dans les villes a triplé

D’après le service britannique, si les pays ne parviennent pas à limiter le réchauffement climatique et que ce dernier augmente de 4 °C, la moitié de la population mondiale souffrirait de la chaleur.

D’après le Guardian, à l’échelle internationale, la chaleur dans les villes a triplé au cours des dernières décennies. Durant l’été 2020, une étude réalisée sur la population américaine a montré qu’un quart des habitants en a souffert avec l’apparition de symptômes comme des nausées ou des crampes.

D’après l’OMS, les vagues de chaleur ont provoqué au moins 166.000 décès au cours des deux décennies précédant 2017.

L'enquête du Met Office a été réalisée dans le cadre des recherches du projet Helix, financé par l'Union européenne. Ce projet étudie notamment les risques d'inondations fluviales, d'incendies de forêt, de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire.

Selon The Guardian, le Brésil, l'Ethiopie et l’Inde sont les pays les plus durement touchés par l’augmentation des températures.