Vidéo : un enfant s’amuse à sauter au-dessus du vide entre deux immeubles de 22 étages

L’incroyable vidéo, filmée le dimanche 24 octobre à Xianning (Chine) fait depuis le tour des réseaux sociaux. On y voit deux garçons s’amuser dangereusement au sommet de deux tours de 22 étages, dont l'un allant même jusqu'à sauter entre les deux bâtiments.

La séquence, tournée depuis un immeuble voisin par un certain Mr Yin, a provoqué la colère des internautes.

Beaucoup étaient en effet stupéfaits de voir que ces deux enfants avaient été laissés sans surveillance.

This scary footage shows two boys playing at the very top of a 22-storey building in the Chinese city of Xianning. The rule is simple: to jump over a gap between the roofs of the top floor’s balconies. pic.twitter.com/SWl7sSVpar

