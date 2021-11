DIRECT - Coronavirus : 149.000 rendez-vous pour une dose de rappel ont été pris hier sur Doctolib

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h27

Mardi, 149.000 Français ont pris un rendez-vous pour un rappel de vaccin Covid sur Doctolib. Toutes doses confondues, ce sont 274.000 rendez-vous qui ont été pris.

10h23

Le 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de plus de 65 ans, qui ont réalisé leur deuxième dose il y a plus de 6 mois et 5 semaines et qui n'ont pas fait le rappel", a indiqué sur Franceinfo le secrétaire d'Etat après l'annonce faite la veille par Emmanuel Macron lors de son allocution.

8h34