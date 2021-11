DIRECT - Coronavirus : «en une semaine, le nombre de cas, d'admissions à l'hôpital et en soins critiques a augmenté de l'ordre de 40%», annonce Gabriel Attal

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h23

«En une semaine, le nombre de cas, d'admissions à l'hôpital et en soins critiques a augmenté de l'ordre de 40%», a déclaré Ganriel Attal, porte-parole du gouvernement.

13h01

Le laboratoire franco-autrichien Valneva et la Commission européenne ont annoncé mercredi avoir conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici à 2023.

Le contrat prévoit la possibilité pour tous les États membres d'acheter près de 27 millions de doses du vaccin inactivé en 2022, indique la Commission, avec 33 millions de doses supplémentaires en 2023. L'annonce a fait bondir l'action du laboratoire, qui prenait plus de 22% aux alentours de 12H40 à la Bourse de Paris.

12h54

Gérald Darmanin a annoncé mercredi avoir, sur instruction d'Emmanuel Macron, demandé aux préfets de durcir les contrôles du pass sanitaire, dont le nombre a diminué de moitié ces dernières semaines, alors que l'épidémie de Covid-19 connaît un rebond.

"Le président de la République, vu l'augmentation du taux d'incidence, l'hiver arrive, le virus circule plus, m'a demandé de demander aux préfets, aux policiers et aux gendarmes de contrôler davantage, comme avant", a détaillé le ministère de l'Intérieur, sur Europe 1.

10h27

Mardi, 149.000 Français ont pris un rendez-vous pour un rappel de vaccin Covid sur Doctolib. Toutes doses confondues, ce sont 274.000 rendez-vous qui ont été pris.

10h23

Le 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de plus de 65 ans, qui ont réalisé leur deuxième dose il y a plus de 6 mois et 5 semaines et qui n'ont pas fait le rappel", a indiqué sur Franceinfo le secrétaire d'Etat après l'annonce faite la veille par Emmanuel Macron lors de son allocution.

8h34