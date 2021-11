Malala Yousafzai, militante des droits des femmes, s'est mariée à Birmingham

Près de dix ans après avoir survécu à une tentative d'assassinat de la part des talibans au Pakistan, Malala Yousafzai est non seulement toujours vivante, mais heureuse. Désormais installée au Royaume-Uni, la jeune femme de 24 ans s'est mariée à Birmingham, ce mardi 9 novembre.

«Aujourd'hui marque un jour précieux dans ma vie, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Asser et moi nous sommes unis pour être partenaires pour la vie. Nous avons célébré une petite cérémonie de nikah [une forme de contrat de mariage islamique, ndlr] à la maison à Birmingham avec nos familles. Veuillez nous envoyer vos prières. Nous sommes excités d'entreprendre ensemble le voyage à venir».

Today marks a precious day in my life.



Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.



— Malala (@Malala) November 9, 2021