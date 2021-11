Coronavirus : Israël a lancé un exercice de simulation contre un nouveau variant

Se préparer pour ne pas être submergé. Ce 11 novembre, Israël a lancé un exercice de simulation pour tester les capacités de réponse du pays en cas d'essor d'un nouveau variant de coronavirus.

Pour réaliser ce projet, les hauts responsables civils et militaires se sont réunis dans le centre national de gestion des crises, situé à Jérusalem. Sur place, ils ont été contraints de réagir à plusieurs évolutions virtuelles, que ce soit une campagne de dépistages massive ou encore la mise en place de couvre-feux.

À l'heure actuelle, Israël semble plutôt protégé. Le nombre de cas est en baisse constante, tout comme le nombre d'hospitalisations. «Israël est en sécurité et protégé. Afin de maintenir cette situation et le cours de la vie normale, nous devons continuer à surveiller la situation et à nous préparer à tout scénario», a expliqué le Premier ministre Naftali Bennett dans un communiqué.

Le tourisme a repris

L'une des principales forces du pays dans le contexte actuel est son taux de vaccination. Près de 80% des adultes du pays ont reçu les deux doses du vaccin, et 4 millions de troisièmes doses ont même été injectées. De plus, le gouvernement a autorisé la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il s'agit du troisième pays à opter pour cette solution après Cuba et les Etats-Unis.

Le pays reste donc relativement confiant quant à sa capacité de réaction. D'ailleurs, Israël a rouvert ses frontières pour les touristes qui ne sont pas accompagnés d'un groupe de voyage au début du mois de novembre. Toutes les personnes vaccinées peuvent donc se rendre dans le pays, à condition de réaliser un test PCR avant le vol, ainsi qu'un autre à l'arrivée.