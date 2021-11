Tout savoir sur le Forum Mondial de Paris sur la Paix qui démarre ce jeudi

Le rendez-vous diplomatique du week-end. Ce jeudi 11 novembre au soir s'ouvre en France le Forum Mondial de Paris sur la Paix, un événement annuel organisé pour la quatrième fois. Le coup d'envoi officiel doit être donné ce jeudi vers 17h par Emmanuel Macron.

Un Davos de la diplomatie

Renouer avec le multilatéralisme. Tel est l'objectif affiché depuis 2018 par le Forum Mondial de Paris sur la Paix. Initié par le président français alors que les relations avec les Etats-Unis étaient compliquées, et que le nationalisme montait en Europe, l'objectif était pour l'Elysée d'organiser une sorte de réunion annuelle sur la diplomatie. Le tout basé notamment sur le forum économique de Davos en Suisse.

À l'inverse de l'ONU, où les Etats discutent majoritairement entre eux, des entreprises, des ONG ou encore des médias participent activement à l'événement. En 2021, l'accent sera mis sur la réduction des «fractures» à l'échelle de la planète. Parmi les sujets évoqués, l'on retrouvera notamment la crise du coronavirus, la cybersécurité ou encore l'amélioration de la solidarité entre les Etats.

Kamala Harris en tête d'affiche

Parmi les invités de marque, la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris. La démocrate, élue avec Joe Biden en 2020, est arrivée en France peu après le scandale des sous-marins. Si les deux pays se sont expliqués, et ont exprimé leur volonté d'aller vers de l'avant, les cicatrices du scandale sont toujours à vif.

Avec une popularité en berne aux Etats-Unis et son ambition personnelle en tête, l'ancienne sénatrice de Californie cherche quant à elle à gagner une stature internationale et de l'expérience dans le domaine de la diplomatie. L'enjeu de sa visite et de sa prise de parole ce jeudi est donc crucial pour elle.

Des personnalités variées

Parmi les chefs d'Etats participants au Forum, l'on retrouve notamment le président sénégalais Macky Sall, le Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Mais au milieu de ces politiciens, l'on retrouve par exemple Melinda French Gates, la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay et Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.