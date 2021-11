DIRECT - Coronavirus : l'Autriche veut confiner les non-vaccinés

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

17h05

Le chancelier autrichien a annoncé vendredi un projet de confinement national des personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps, alors que le pays enregistre un nombre record de nouvelles contaminations au Covid-19.

«L'objectif est clair: nous voulons donner le feu vert à un confinement national pour les personnes non vaccinées», a déclaré Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse.

Il n'a pas précisé la date de l'entrée en vigueur de la mesure, qui doit d'abord recevoir l'aval du Parlement dimanche.

Près de 65% de la population a reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67% et très loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).

M. Schallenberg a qualifié ce taux de vaccination de «honteusement bas».

Les régions de la Haute-Autriche et celle de Salzbourg, parmi les plus affectées, vont d'ores et déjà introduire ce confinement à partir de lundi.

Concrètement, elles n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux.

Selon le chancelier, des contrôles «inopinés» seront effectués.

Pour que la mesure s'applique à l'ensemble du pays, il faut, outre le vote du Parlement, l'approbation de l'ensemble des gouverneurs de région, qui se réuniront au cours du week-end.

14h49

La situation de l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays et "inquiétante" dans dix autres, a indiqué vendredi l'agence européenne chargée des maladies.

Parmi les 27, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée, selon la dernière évaluation des risques du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) basé à Stockholm.

13h57

L'Allemagne, frappée "de plein fouet" par une quatrième vague de Covid-19 doit se préparer à des "semaines et des mois difficiles", a prévenu vendredi le président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), plaidant pour durcir les restrictions.

Alors que les cas d'infection sont montés en flèche ces derniers jours dans de nombreuses régions du pays, Lothar Wieler a tiré la sonnette d'alarme: "nous devons partir du principe que la situation va continuer de s'aggraver partout en Allemagne" et que cette évolution "ne pourra pas être arrêtée sans de nouvelles mesures", a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse à Berlin.

12h07

Le premier ministre norvégien a annoncé le retour de restrictions sanitaires nationales pour contrer une flambée de l'épidémie de coronavirus. Jonas Gahr Støre a également annoncé la mise en place d'une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées de plus de 18 ans.

Le retour du pass sanitaire s'effectuera dans les communes norvégiennes.

11h30

Confronté à un nombre record de cas de Covid-19, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures, dont l'introduction du premier «confinement partiel» de cet hiver en Europe occidentale.

8h20

Plusieurs centaines d'opposants à l'obligation du pass sanitaire ont manifesté leur mécontentement pour le quatrième jour consécutif à Zagreb et dans plusieurs villes de Croatie, pays qui présente un des plus faibles taux de vaccination de l'Union européenne (45%), alors que le pays enregistre des records de contaminations au coronavirus.

6h20

New York rouvre ses bras aux visiteurs du Vieux continent. Cette décision intervient 20 mois après la fermeture des frontières aux touristes européens. Le retour à une effervencence touristique proportrionnelle à celle d'avant la pandémie mondiale, ne devrait pas se faire avant 2024.