Tout savoir sur Alireza Firouzja, le prodige des échecs franco-iranien qui vise le championnat du monde

À 18 ans, il peut espérer devenir champion du monde d'échecs. Né en Iran et récemment naturalisé Français, Alireza Firouzja s'est qualifié le 7 novembre pour le prochain tournoi des candidats. Cet événement particulier sacre le joueur qui affrontera le champion du monde en titre, pour éventuellement lui prendre sa place.

Contrairement à la majorité des joueurs d'échecs du top mondial, Alireza Firouzja a connu des turbulences dans son parcours qui rendent sa trajectoire encore plus impressionnante. En 2019, alors qu'il participait au championnat du monde de parties rapides à Moscou, il décide d'affronter un joueur israélien, ce qui est théoriquement interdit par la fédération iranienne. Pour ne plus être soumis aux obligations de son pays, il commence à jouer sous la bannière internationale. Une distraction qui ne l'empêchera pas d'obtenir la deuxième place du tournoi mondial, juste derrière Magnus Carlsen.

Le choix est alors fait de changer de nationalité pour le jeune prodige, qui n'avait alors que 16 ans. Sa préférence se porte sur la France, où il réside avec son père depuis quelque temps. Sa demande de naturalisation a été acceptée récemment, en juillet 2021. De quoi porter les échecs tricolores au plus haut lors du prochain tournoi des candidats, dont la date de début n'est pas encore connue.

Outre son profil lié à son pays de naissance, le jeune homme détonne par sa précocité. Grand maître international à seulement 15 ans, il montre tout son talent en 2018 lors du championnat du monde de partie rapide. Classé 169ème sur 206 au départ, il se classe finalement sixième, un an avant sa médaille d'argent.

En novembre 2021, il était donc très attendu à l'occasion du Grand Swiss Chess organisé à Riga, en Lettonie. De nombreux favoris ont déclaré forfait, alors que les deux premières places sont qualificatives pour le tournoi des candidats. Parmi les mieux classés des joueurs présents, Alireza Firouzja enchaîne les très bons résultats, et valide son ticket pour l'événement le plus important de sa jeune carrière. Le tout en étant à peine majeur.

En rejoignant le tournoi des candidats à un tel âge, Alireza Firouzja rejoint un cercle très fermé. Par le passé, seuls Bobby Fischer et Magnus Carlsen ont fait mieux que lui. Lors du dernier événement de ce genre, débuté en 2020, le plus jeune joueur était Kirill Alekseïenko, âgé de 22 ans, et il avait été invité par l'organisation, quand Alireza Firouzja s'est qualifié par ses résultats.

Mais le jeune homme peut obtenir des records jamais atteints par le passé si jamais il poursuit son ascension fulgurante. Comme le résume Sam Copeland, qui travaille pour le site spécialisé Chess.com : «s'il venait à gagner, il serait le plus jeune challenger de l'histoire, et s'il gagnait le championnat du monde en 2023 ou en 2025, il serait le plus jeune champion de tous les temps». Une pression supplémentaire pour le récent franco-iranien.

