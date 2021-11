Blue origin : Glen de Vries, l'un des passagers du dernier vol de la fusée, est mort dans un accident d'avion

Glen de Vries, l'un des quatre passagers de la fusée de Blue Origin de Jeff Bezos, qui avait fait un bref voyage dans l'espace en octobre, est mort dans l'accident d'un petit avion de tourisme près de New York, ce jeudi 11 novembre.

Cet entrepreneur new-yorkais, âgé de 49 ans, est mort au côté d'un autre Américain, Thomas P. Fisher.

Le porte-parole de la police du New Jersey a indiqué que l'enquête avait été confiée au régulateur fédéral américain de l'aviation civile (FAA).

Né en 1972, Glen de Vries était le cofondateur de Medidata Solutions, une entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique.

Avec trois autres passagers, parmi lesquels William Shatner, 90 ans, acteur canadien ayant incarné le capitaine Kirk de la série Star Trek, Glen de Vries, passionné d'aviation, s'était brièvement rendu dans l'espace le 13 octobre à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin appartenant au milliardaire américain Jeff Bezos.

La société Blue Origin s'est dite sur Twitter «dévastée par la mort soudaine de Glen de Vries (qui) a apporté tant d'énergie et de vie à toute l'équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers».

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021