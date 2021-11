DIRECT - Coronavirus : les Pays-Bas reviennent au confinement partiel

La pandémie repart dans plusieurs pays, dont la France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

08h50

La Norvège va réintroduire des restrictions au niveau national face à la forte reprise de l'épidémie, en autorisant notamment les communes à avoir recours au pass sanitaire. Ce pays scandinave, qui avait levé toutes ses restrictions fin septembre, va également proposer une troisième dose de vaccin pour tous les plus de 18 ans.

08h19

Les autorités du Groenland ont annoncé vendredi la mise en place de restrictions à Nuuk, la capitale de ce territoire autonome danois, afin de contrer la forte remontée du nombre des cas de Covid-19.

07h12

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi 12 novembre la réintroduction d'un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19. L'homme politique a qualifié lors d'une conférence de presse à La Haye la nouvelle série de mesures de «grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges».

Les mesures entrent en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines. Les bars, les restaurants et les magasins essentiels comme les supermarchés fermeront à 20 heures (19H00 GMT) et les magasins non essentiels à 18 heures.